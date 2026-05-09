日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが、「チキンマックナゲット 15ピース」に含まれるタンパク質の量を紹介しています。

【画像】すご… コチラが「チキンマックナゲット 15ピース」の“タンパク質”量です！

「チキンマックナゲット 15ピース」のタンパク質の量は？

公式アカウントは、「知ってた？」とコメント。皿に盛られた「チキンマックナゲット 15ピース」の画像を投稿しました。画像には、「タンパク質46グラム」と書かれています。

SNS上では「こんなにタンパク質あったんだ…」「ランチなどの置き換えにいいですね！」「糖質制限しているとき、めっちゃナゲット食べてた」という声が上がる一方で、「揚げ物だから、カロリーエグいんよな」「揚げてさえなければ（笑）」「脂質がえげつないんですよ」「脂質が全て破壊する」と、カロリーや脂質を気にする人も。公式サイトの数値を見た人からは、「そう来ると思ったぜ…！」「1日分の脂質くらいになりますね」といった反応も寄せられています。

公式サイトによると、「チキンマックナゲット 15ピース」のエネルギーは786キロカロリー、脂質は47.8グラム、炭水化物は43.2グラム、食塩相当量は3.5グラムです。

現在、同社では人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーン第3弾として、「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を5月19日まで、250円引きの特別価格490円（税込み、通常価格740円〜）で販売中です。

カロリーを気にしつつも、特別価格を楽しんでいる人からは「夏までに痩せればいいんだ！2日連続マックナゲット15ピースぺろり」「俺はあと何回マックナゲット15ピース一気食いして後悔したらいいんだ」「おいしすぎて一瞬で全部食べちゃった」「完全にデブ活ー！」などの声が投稿されています。