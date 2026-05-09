　5月7日～8日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　 市場　 決算期　　修正前　修正後　修正率　更新日
<2185> シイエムシイ　 東Ｓ　　26/ 3　　　1500　　2000　　33.3　　5/7
<9438> ＭＴＩ　　　　 東Ｐ　　26/ 3　　　1550　　2063　　33.1　　5/8
<7609> ダイトロン　　 東Ｐ　　26/ 6　　　3260　　3720　　14.1　　5/7

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード

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