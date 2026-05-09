今週の上期【業績上方修正】銘柄一覧 (5/7～5/8 発表分)
5月7日～8日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<2185> シイエムシイ 東Ｓ 26/ 3 1500 2000 33.3 5/7
<9438> ＭＴＩ 東Ｐ 26/ 3 1550 2063 33.1 5/8
<7609> ダイトロン 東Ｐ 26/ 6 3260 3720 14.1 5/7
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<2185> シイエムシイ 東Ｓ 26/ 3 1500 2000 33.3 5/7
<9438> ＭＴＩ 東Ｐ 26/ 3 1550 2063 33.1 5/8
<7609> ダイトロン 東Ｐ 26/ 6 3260 3720 14.1 5/7
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード
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