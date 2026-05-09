影山優佳、ワンピースから圧巻美脚輝く「スタイル抜群」「顔ほんのり赤くて可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/09】元日向坂46の影山優佳が5月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を投稿し、話題になっている。
【写真】25歳元日向坂「スタイル抜群」圧巻美脚輝くワンピース姿
影山は「影山優佳、25歳になりました」「そして、活動開始から10年を迎えることができました。いつもたくさんの応援をありがとうございます」とつづり、25歳の誕生日を迎えたことを報告。黒地に白のストライプのシャツワンピ姿にロングブーツを合わせた、スラリとした脚が際立つ姿を公開している。
また「25歳はたくさん楽しみ遊び尽くすか、そろそろ粛々と自分を高めることにするか、まだ決めかねていますが、たくさん笑って、たくさん笑わせたいって思ってます」「11年目も、隣に立っていてもらえたら嬉しいです 今後とも、宜しくお願いします！」とも記している。
この投稿にファンからは「顔ほんのり赤くて可愛い」「誕生日おめでとう！」「いつも可愛すぎて天使かと思う」「スタイル抜群で憧れ」「素敵な1年になりますように」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元日向坂「スタイル抜群」圧巻美脚輝くワンピース姿
◆影山優佳、美脚披露
影山は「影山優佳、25歳になりました」「そして、活動開始から10年を迎えることができました。いつもたくさんの応援をありがとうございます」とつづり、25歳の誕生日を迎えたことを報告。黒地に白のストライプのシャツワンピ姿にロングブーツを合わせた、スラリとした脚が際立つ姿を公開している。
◆影山優佳の投稿に反響
この投稿にファンからは「顔ほんのり赤くて可愛い」「誕生日おめでとう！」「いつも可愛すぎて天使かと思う」「スタイル抜群で憧れ」「素敵な1年になりますように」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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