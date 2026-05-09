お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）と矢作兼（54）が9日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演。意外な経歴を明かした。

番組ではコンビの経歴を紹介。1989年、高校3年生時に出会い、卒業後の90年にそろって就職。共にサラリーマン経験を経てからのコンビ結成だったと明かした。

矢作は芸能界の恩人を「極楽とんぼ」加藤浩次と紹介。「サラリーマンから芸人になったきっかけも加藤さん。僕の先輩が働いてた中目黒のバーで知り合ったんですね。自分がサラリーマンじゃないですか。でも話してて、そんなに負けた気がしなかった」とぶっちゃけると共演者は大爆笑。小木も「確かに、加藤さんに会った次の日に俺に会うと“大したことないぞ”って言ってた」とあおり、スタジオを盛り上げた。

一方で「僕ら今でこそ2人でメガネかけてるけど、（当時は）小木しかかけてなくって。“矢作もかけろ”とアドバイスしてくれたのは加藤さん」とコンビの代名詞となった“Wメガネ”の発案者であったことも明かし、共演者を驚かせた。