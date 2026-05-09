桃里れあ、ソロショット　※「桃里れあ」Instagram

写真拡大

　現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、9日までにInstagramを更新。美脚が際立つソロショットを公開した。

【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」　水着姿、グラビア姿も（18枚）

　看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。

　そんな彼女が投稿したのは自身のソロショット。「いつも行くゴルフ場でベスト更新できたよ　96でした」と、ミニスカートのゴルフウェア姿で魅せた。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」などの声が寄せられている。

引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）