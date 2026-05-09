【ひらがなクイズ】解けると快感！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは資産運用
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、エジプトにある歴史的な島、資産運用での備え、そして経済ニュースでよく耳にする動きという、3つの言葉を選びました。地理の知識からお金の仕組みまで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□るとう
かわ□□っじ
かわ□□んどう
ヒント：ナイル川にある観光名所としても知られる島。投資において価格が動くリスクを避けるための仕組み。そして、円高や円安のように通貨の価値が動くことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せへ」を入れると、次のようになります。
せへるとう（セヘル島）
かわせへっじ（為替ヘッジ）
かわせへんどう（為替変動）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、海外の地理に関する名称と、ビジネスや投資で重要な役割を持つ2つの経済用語を組み合わせました。共通の「せへ」という音が、遥か遠くのナイル川の風景から、現代社会の資産形成を守るための手法、そして経済を動かす大きな流れまでをスムーズにつないでいます。音の響きを意識することで、語彙の広がりを実感できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、エジプトにある歴史的な島、資産運用での備え、そして経済ニュースでよく耳にする動きという、3つの言葉を選びました。地理の知識からお金の仕組みまで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□るとう
かわ□□っじ
かわ□□んどう
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正解：せへ正解は「せへ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せへ」を入れると、次のようになります。
せへるとう（セヘル島）
かわせへっじ（為替ヘッジ）
かわせへんどう（為替変動）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、海外の地理に関する名称と、ビジネスや投資で重要な役割を持つ2つの経済用語を組み合わせました。共通の「せへ」という音が、遥か遠くのナイル川の風景から、現代社会の資産形成を守るための手法、そして経済を動かす大きな流れまでをスムーズにつないでいます。音の響きを意識することで、語彙の広がりを実感できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)