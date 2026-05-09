タレントの重盛さと美が、5月8日までにInstagramを更新。“へそ出しニット”姿を披露し、ファンから歓声があがっている。

《改めまして…髪の毛切りましたっ》などとつづり、《#髪の毛と同時にくびれも自慢したい奴》のハッシュタグをつけ、白いニットにデニムファッションで、おへそをチラ見せし、美しいくびれが強調された自身のショットを公開した。

芸能担当記者が言う。

「2006年に芸能界デビューした重盛さんは、2010年にオーデションを経てトーク番組『めちゃ×2イケてるッ!』（フジテレビ系）のレギュラーに抜擢され、一躍、注目を集めました。2024年10月には、ランジェリー姿などセクシーなショットも収められている写真集『ANGEL』を自費出版。発売から1年以上経った2025年11月1日には、その写真集が増刷になったことを報告しており、重盛さんのビジュアルへの注目度は年々、高まっています」

コメント欄にはファンから

《スタイル良し、可愛い…おそるべし》

《ヘソかわいい》

《髪の毛からくびれまで それは自慢したくなる》

などと絶賛の声が寄せられている。

その重盛は、7日に放送されたバラエティ番組『見取り図じゃん』（テレビ朝日系）に出演した際の衝撃発言でも話題になっている。

番組内では人気企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」が開かれ、MCを務めるお笑いコンビ・見取り図の盛山晋太郎、リリーのほか、重盛、ベッキー、福留光帆、お笑いコンビの紅しょうがらが出演した。重盛の衝撃発言は、紅しょうがの熊元プロレスが「『賢者タイム』について説明してほしい」と言ったことから始まった。

「リリーさんが、男は24時間、エロのことで脳みそがいっぱいだが、（行為が）終わった後の20分間だけは、エロのことを考えなくてもいい脳になる、この時間のことだと説明し、『だから賢者なのよ』と説明しました。続けて、身体の変化について盛山さんが『スタンガン、撃たれたことある?』と話を振ると、熊元さんは『ないわ!』と返し、盛山さんは身体をダラ〜ンとさせ、『失神してる感じ。（漫画『名探偵コナン』のキャラクター）毛利小五郎みたいな』と説明し、『無気力になる感じかな』と追加しました。

その後、リリーさんが賢者タイムについて『女性はない?』と聞くと、重盛さんが『私、一緒ですね。小五郎タイプ。記憶ないですね』と打ち明けると、笑いが起きました。続けて『私がめっちゃ変わってるかも……。1回がすごいんだと思います』と告白すると、スタジオはさらに大きな笑いに包まれました」（前出・芸能担当記者）

自らの性事情を赤裸々に明かした重盛だが、本誌は2024年11月、重盛と“千鳥・ノブ似”の彼氏との交際を報じている。重盛本人は「6年半くらい仲よくさせていただいています」と認めたうえで、「20年間ずっと、ファンがいちばん大事です。彼氏よりもファンとの絆のほうが深いので、ぶっちぎりでファンが大好きです」と、仕事への熱い想いを語っていた。

今回の衝撃発言も、場を盛り上げようと思っての“ファンサ“だったのかもしれない。