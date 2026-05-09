5月3日、ラッピングされた白色のオープンカーに乗り、ピンクの花柄衣装で金髪をなびかせる女優・畑芽育を発見。その隣には、「見た目は子ども、頭脳は大人」でおなじみのキャラクター・江戸川コナンの姿があった。

「畑さんは手を振ったり、顔の前でハートポーズを作ったりと、集まったファンを大いにわかせていました。なかでも、コナン君の決めゼリフである『真実はいつもひとつ』のポーズを披露していたのが印象的でした。

驚いたのは金髪ヘアです。屋外ではより明るく見え、これまでのイメージから、ガラリと変わっていました。目鼻立ちがはっきりしているので違和感もなく、よく似合っていました」（居合わせた観客）

この日、横浜市で開催されていたのは「第74回ザよこはまパレード」。山下公園や横浜赤レンガ倉庫付近の沿道には約43万人が詰めかけ、街は熱気に包まれた。

「4月10日に公開された映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の特別企画として、ゲスト声優を務めた畑さんが出演しました。劇場版29作めとなるこの映画は、横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速と、彼女に酷似した黒いバイク“ルシファー”による高速バトルが描かれます。

畑さんは、物語のキーパーソンとなる神奈川県警の女性巡査・舘沖みなと役を担当しています。1歳で芸能界デビューし、子役からキャリアを重ねてきましたが、声優への挑戦は今回が初めてです。

もうひとりのゲスト声優には、横浜流星さんが起用されています。これまでも、2021年には浜辺美波さん、2022年には白石麻衣さんと、その年を象徴する人気女優が出演してきましたが、男女の若手人気俳優を同時にキャスティングするのは今回が初の試みです。

劇場版シリーズはここ数年、3作連続で興行収入100億円を突破するなど“国民的コンテンツ”としての地位を確立しています。それだけに、制作サイドとしては絶対に外せない一作。話題性と実力を兼ね備えたキャスティングで、幅広い層を取り込もうという狙いが見えます。とくに畑さんのように、これまで実写作品でキャリアを積んできた若手女優が声優に初挑戦することは、作品に新しい風を吹き込む意味でも重要だと思います。

実際、畑さんの声は大好評です。もしかすると、今後も大作アニメ映画の声優に及ばれするかもしれません」（芸能担当記者）

若くして、もはやベテランというべきキャリアだ。