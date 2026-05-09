高島礼子、雅びやかな着物姿でラーメン屋へ「やっぱり稽古の後は…」 おちゃめなオフショットに反響「和服に麺。禁断の組み合わせ」「お汁を気をつけて〜」
俳優の高島礼子が、9 日までに自身のインスタグラムを更新。ラーメン屋での“おちゃめ”なオフショットを公開した。
【写真】「和服に麺。禁断の組み合わせ」雅びやかな着物姿でラーメンを食べようとする高島礼子
高島は「やっぱり稽古の後は、ラーメン」と、雅びやかな着物姿でラーメンを前にほほ笑む写真を投稿。「栄養補給に欠かせません」「久々の天雷軒」と、稽古終わりの至福のひとときを明かした。
コメント欄には「和服に麺。禁断の組み合わせ」「お汁を気をつけて〜」「強者過ぎます」「お美しい」「おいしそう」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「和服に麺。禁断の組み合わせ」雅びやかな着物姿でラーメンを食べようとする高島礼子
高島は「やっぱり稽古の後は、ラーメン」と、雅びやかな着物姿でラーメンを前にほほ笑む写真を投稿。「栄養補給に欠かせません」「久々の天雷軒」と、稽古終わりの至福のひとときを明かした。
コメント欄には「和服に麺。禁断の組み合わせ」「お汁を気をつけて〜」「強者過ぎます」「お美しい」「おいしそう」など、さまざまな反響が寄せられている。