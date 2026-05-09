ディズニー近くに“世界最大マクドナルド”爆誕、規模がテーマパーク級

「これ、本当にマクドナルド？」そんな声が上がっています。現在話題になっているのは、ディズニーエリア近くに誕生した“世界最大規模”のマクドナルド。あまりのスケール感に、SNSでは「もはやテーマパーク」「情報量多すぎる」と驚きの声が広がっています。

3階建て＆巨大遊具付き…スケールが別次元

注目を集めているのは、フランスのディズニーランド・パリ周辺エリアに誕生した超大型マクドナルド。さらに今回、“世界最大”として知られてきた米フロリダ・オーランドの大型店舗を上回る規模とも報じられており、そのスケール感にも注目が集まっています。

出典：disneylandparis

店内はなんと3階建て。さらに巨大な室内プレイエリアまで併設されており、滑り台や大型遊具が並ぶ光景は、もはや普通のマクドナルドとは別世界です。

近未来感のある内装や吹き抜け空間も確認でき、「子ども絶対帰らないやつ」「日本のマックと違いすぎる」「ここ、本当にファストフード店？」「テーマパークのフードエリアより豪華」とSNSでも反響が拡大。

“ディズニー帰りに寄る場所”のレベルじゃない

この店舗があるのはディズニーリゾート周辺エリア。“ディズニー帰りに寄るマック”のはずが、店自体が観光スポット級になっていることから、「ここ目的で行きたい」「マックなのに旅行感ある」と話題になっています。また、現地限定メニューも展開されているとされ、“海外マック好き”からも視線集中。

「海外だけスケール感おかしい」「もうテーマパークの中にテーマパークあるじゃん」と、日本との違いに驚く声も相次いでいます。

※記事内の情報は執筆時点のものです。掲載内容は海外メディアやSNS投稿などをもとにしており、実際の営業状況・サービス内容とは異なる場合があります。