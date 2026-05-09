庭にやってきた鳥を見つけた猫さんたち。すると、窓越しに謎すぎる奇妙な「ケケケ」音を連発し始めたのだとか！2匹の面白いやりとりも話題になった投稿は、記事執筆時点で113万回以上も再生され、「面白くてたまりませんw」「驚きと若干引いてる感じなのが堪らなく…」といった声が寄せられました！

【動画：2匹の猫が鳥を見つけて鳴きはじめた結果…『まさかのやり取り』】

庭に鳥がやってきた！

Instagramアカウント「モカエマリリー(@mocaemarily)」さまでは、3匹の猫さんの可愛らしい日常が紹介されています。

この日は、リリーちゃんとエマちゃんが窓辺でのんびりお外を眺めていたのだそう。その目線の先にはお庭があり、あるとき、鳥さんがやってきたのだとか。

すると……

鳥をじっと見つめていたかと思えば、突然、「ケッケケケ」という謎の奇妙な音を口から出し始めたというリリーちゃん。

さらに、隣にいたエマちゃんが「ケッ、ニャァ～」と同じように鳴き声を上げると……

なぜか驚いた様子で勢いよく振り返ったというリリーちゃん。さっき自分もやっていたのに！何か気に食わなかったのでしょうか……？

謎の「ケケケ」音が止まらない！

その後もリリーちゃんが「カッ、ケケケッ」と口をカカカッと震わせて音を出すと、その後に続くように「ニャァ、ケッ」と真似するように声を出すエマちゃん。しかし、やはり何か違うのか、エマちゃんが声を出すたびに、リリーちゃんは勢いよくバッと振り返り、凝視。

2匹の反応が「面白すぎる」と話題に

ある説によると、この行動はクラッキングと言って、鳥を見たときに興奮しているサインなのだとか。それにしても、なぜリリーちゃんはエマちゃんが「ケケケ」すると、驚きながら振り返るのか……その真相は未だ不明なのだそう（笑）

面白すぎる2匹の反応とその後のやりとりは、Instagramでも多くの人の注目を集め、「猫ちゃんって、こんな声が出るんですね～！」「面白くてたまりませんw」「自分も言ってるのに相方が言ってビックリしてるの可愛すぎますw」「驚きと若干引いてる感じなのが堪らなく、笑っちゃいましたw」といった声が寄せられました！

そんなリリーちゃんとエマちゃんの普段の様子は、Instagramアカウント「モカエマリリー(@mocaemarily)」さまでご覧いただけます。一緒に暮らしているもう1匹の猫、モカちゃんとも仲良く過ごしている様子に癒されるはずですよ！

写真・動画提供：Instagramアカウント「モカエマリリー(@mocaemarily)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。