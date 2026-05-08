木南晴夏、高杉真宙出演のフジテレビドラマ「今夜、秘密のキッチンで」第５話が７日に放送された。

今週も坪倉あゆみ（木南晴夏）の「親友」で、夫坪倉渉（中村俊介）と不倫関係にある吉野舞（佐津川愛美）のまさか行動にネットが大盛り上がりとなった。

あゆみが友人の長峰里佳（月城かなと）とカフェで坪倉グループの不審点について話していると、「あれぇぇ？ヤッホー！」と舞が手を振りながら現れ、たまたま近くでレッスンがあったと言う。

あゆみが帰る時間になったと言うと、舞は「もう行っちゃうのぉ。またねー」とニコニコで送ったが…。

その後、舞からニコニコが消えて、不倫相手の渉にメール。「あゆみ、男と会ってたよ！」とウソを吹き込み、これを渉が信じ込んでしまう展開に。

さらに渉のメール画面から、あゆみのバッグに仕込んであるＧＰＳからカフェの場所を調べて舞に偵察に行かせていたことが判明。

「このカフェ行けばいいの？」「よろしく。」「はーい」との事前のやり取りが記されていた。

ネットが荒れ、「うわっ！でたモラハラ夫の愛人」「ガチ不倫女きたァｗｗ」「待ってｗ不倫の挙句嘘の報告するのなんなんｗ」「この不倫相手の若作りファッション毎回違和感しかなくて草」「不倫相手の言うこと鵜呑みにするなよモラ夫」「好きなのは本当なのに、何で奥さんの友達と不倫するんや」「妻の素行調査を愛人にやらせるなよ」「なんで愛人の言うこと信じるかな」「渉さんの指示であのカフェに行ったのか！！怖い！」「舞ちゃんモラ夫は君にあげよう！」「舞さん怖ぇぇぇぇ」「スーパーめんどくせえ女」との投稿が相次ぎ、盛り上がった。