黒柳徹子、自宅に招いた年下タレントの“失礼すぎる”行動を暴露！「私のベッドルームで…」

5月7日（木）に放送された『徹子の部屋』に渡辺正行が出演し、黒柳徹子との意外な秘話が語られた。

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今年1月に古希の誕生日を迎えた渡辺。嬉しいことに、剣道七段の昇段試験を受け、見事合格したという。

学生時代に三段を取得後、56歳で四段、60歳で五段と着実に昇段してきたそうで、「強ければいいというものじゃない。人間ができていないといけない」「七段というと、それなりの人間なわけですよ」と得意げに語った。

しかし、この言葉に引っかかった黒柳は「あなたできてるの？人間が」とニヤニヤと笑い出す。昔の渡辺との思い出がフラッシュバックしたのか、「ウチに来て、みんなで七並べやったときありましたよね」と切り出した。

渡辺も懐かしそうに「やりました。朝まで七並べ」と応じるが、少しきまりが悪そうだ。

すると黒柳は、「あなた、私のベッドルームでずっと暗闇で電話して、2時間ぐらい。揉めてたらしい」と衝撃の事実を暴露した。電話の相手が誰とは明言しなかったものの、どうやら渡辺は当時、女性とのいざこざで忙しく、七並べどころではなかったようだ。

「ちょっといろいろ問題があって…」と苦笑いを浮かべた渡辺は、「独身時代ですから」と慌てて釈明。それでも黒柳は「私たちは七並べをして待っていたんですけど、この方、私の家に来てずっと電話してたの」と、イジる手を緩めない。

当時を思い出し、2人は「楽しかったですね」と茶目っ気たっぷりに笑い合っていた。