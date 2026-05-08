大阪6月限

日経225先物 62840 -290 （-0.45％）

TOPIX先物 3832.5 -14.5 （-0.37％）

※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示



日経225先物（6月限）は前日比290円安の6万2840円で取引を終了。寄り付きは6万2190円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万2230円）にサヤ寄せする形で売りが先行した。直後につけた6万2020円を安値に上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き時には6万2860円まで下げ幅を縮めた。その後は持ち高調整に伴うロングの解消や短期的なショートを誘う形になり、前引け直後には6万2130円まで売られた。



ただ、下へのバイアスは強まらず、ランチタイムは6万2400円辺りでの底堅さが意識され、後場は終盤にかけて押し目狙いのロングに向かわせた。結局は朝方につけたレンジ内での推移となったが、上限水準で終える形であった。ソフトバンクグループ<9984>［東証P］が前引けにかけて下落幅を広げたが、節目の6000円を割り込まず下げは限定的だった。



また、同様に前引けにかけて下落に転じたアドバンテスト<6857>［東証P］や東京エレクトロン<8035>［東証P］が売り一巡後にプラス圏を回復したことで、先物市場では中盤にかけてロングの動きが強まる形だった。これにより日経平均株価 は終盤にかけて下げ幅を縮め、SQ値（6万2628.64円）を上回って終えている。



日経平均株価がSQ値を上回って終えたことで、先物市場では心理的にショートを仕掛けにくくさせている。米国では4月の雇用統計の発表が予定されているが、先日のADP雇用統計と同様に、予想を上回る強い内容となれば、ロングを誘う可能性があろう。



日経225先物は上向きで推移するボリンジャーバンドの+2σは6万4010円まで切り上がってきており、6万2000円から6万4000円辺りのレンジが意識されてきそうだ。



NT倍率は先物中心限月で16.39倍（7日は16.41倍）に低下した。前日の上昇で+2σ（16.52倍）を射程に捉えたことで、いったんはリバランスの動きが入った形だろう。ただ、一時16.44倍と上昇に転じる場面もみられており、方向性としてはNTロングでのスプレッド狙いが有効だろう。



手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万4735枚、ソシエテジェネラル証券が1万0056枚、野村証券が3404枚、バークレイズ証券が3244枚、サスケハナ・ホンコンが2522枚、モルガンMUFG証券が2075枚、JPモルガン証券が1766枚、BNPパリバ証券が1559枚、ゴールドマン証券が1239枚、みずほ証券が1146枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万4315枚、ABNクリアリン証券が2万4293枚、バークレイズ証券が1万2759枚、JPモルガン証券が9740枚、モルガンMUFG証券が6352枚、ゴールドマン証券が4911枚、シティグループ証券が4233枚、ビーオブエー証券が2661枚、BNPパリバ証券が2599枚、野村証券が1958枚だった。



株探ニュース