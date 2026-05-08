小型犬だと思ってお迎えしたはずが、思った以上に成長して…。飼い主さんも想定外だった『お散歩風景』が話題になっているのです。

こんなに成長するとは思わなかった…！想定外だったお散歩風景は記事執筆時点で549万回を超えて表示されており、6万件ものいいね、多くの反響が寄せられることとなりました。

小型犬をお迎えしたはずが、思った以上に成長して…

Xアカウント『@pom__pudding』に投稿されたのは、ビションフリーゼ「ぽむ」くんとビションプー「ぷりん」くんのお姿。

お出かけバッグの中でお利口に過ごす「ぷりん」くん

この日もいつも通り、飼い主さんとお散歩に出かけたという仲良しコンビ。飼い主さんとの『いつものお散歩風景』が話題になっているのです。

想定外だった『お散歩風景』に反響

お外に出るまでの間、お行儀よくお出かけ用バッグの中で過ごすというぷりんくん。

いつものお散歩風景…ビションフリーゼ「ぽむ」くん

しっかりと観察しなければ見逃してしまいそうなほど、小さくふわふわのお顔をバッグからちょこんと出すお姿はまるでぬいぐるみのようなのだそう。

対して、バッグには到底入り切らない…ということで、飼い主さんに抱えられて出かけるのがぽむくん。

小さいぬいぐるみと巨大ぬいぐるみ…！？

何とか片手で抱えてはいるものの、抱っこしている飼い主さんが見えなくなってしまいそうなほどの存在感。

凸凹コンビの可愛すぎるお散歩風景

ぽむくんのふわふわでまあるいフォルムも相まって、まるで巨大ぬいぐるみを抱きかかえているかのような光景になるのだといいます。

情報量が多すぎる！？凸凹コンビのお散歩風景は多くのユーザーに驚きと笑顔を届けることとなったのでした。

20度でもヘロヘロに…？抱っこしてもらうぽむくん

この投稿には「でっかいぬいぐるみみたいですね！かわいい！」「もっこもこでぬいぐるみ」「バッグに小さいお人形さんがいる！」「大型犬！？」「ビションってこんなに大きくなるの！？」「テディベア」「でかかわいー！」などのコメントが寄せられています。

凸凹コンビの尊すぎる日常

ぽむくんは、12.8キロのマシュマロボディが魅惑的な男の子。ぷりんくんも、4.4キロと平均体重まで立派に成長したものの、どうしてもぽむくんと並ぶといつまでも赤ちゃんのように見えてしまうのも、凸凹コンビの魅力のひとつ。

サイズ感が…！仲良し兄弟ぽむくんとぷりんくん

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすぽむくん、ぷりんくんのお姿はビションフリーゼ、ビションプーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@pom__pudding」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。