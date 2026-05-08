「W杯は間に合いそうです」日本代表に朗報！鎖骨骨折の鈴木唯人が怪我の状態について明かす「EL決勝はさすがに無理ですけど…」【現地発】
「間に合いそうです」
フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が、ヨーロッパリーグ（EL）決勝進出を決めたブラガ戦後に、ミックスゾーンでそう答えてくれた。
鈴木はブンデスリーガ32節のヴォルフスブルク戦で相手選手の激しいファウルを受けて右肩付近を負傷。試合後の記者会見で怪我の具合について聞かれたユリアン・シュースター監督が「いま病院に向かっている。あまりいい感じではない」と苦い顔で答えるなど、その状態に心配されていた。
翌日、クラブは公式リリースで「鎖骨骨折で手術を受け、しばらくの間離脱する」と発表。詳細が出ていなかったことで、復帰までどのくらいかかるのかわからず、ドイツ紙にも「今季絶望。ワールドカップも厳しいか」と報じていた。
ブラガ戦をスタンドから観戦していた鈴木は、クラブ史上初となるEL決勝進出を確定させると、ピッチに降りて、シュースター監督と抱き合い、仲間と楽しそうに喜び合い、決勝進出の記念Tシャツを着るとファンとともに祝った。
FWイゴール・マタノビッチがインタビューを受けていると、そこに乱入して一緒に話をするほどだった。
笑顔で取材エリアへ降りてきた鈴木に声をかけて、怪我の具合を尋ねると、「順調です。EL決勝はさすがに無理ですけど、ワールドカップは間に合いそうです」とよどみのない声で答えた。
ヴォルフスブルク戦後すぐに病院へいき、「試合の４時間後ぐらいにオペをもうしました。ありがたいことに」と素早い対応に感謝をしていた。
フライブルクで鈴木は重要な選手であり、大切な仲間として愛されている。元ドイツ代表DFマティアス・ギンターに尋ねたところ、「ユイトはここまでのプロセスでチームにとってすごく大事な選手だった。チームの躍進に大きく貢献してくれた」と答え、「怪我は本当に残念だった。可能な限りすぐに回復して、彼が夢にしているW杯に間に合うことを祈っている」と、エールを送った。みんなが24歳アタッカーのことを応援している。
「じっくり治して、ゆっくりして、ワールドカップの舞台に立つのを楽しみにしています」と最後に声をかけたら、「はい、待っててください」と力強い返事をしてくれた。
日本代表にとって、これ以上ないほどの嬉しいニュースだ。
取材・文●中野吉之伴
【動画】批判が殺到…鈴木唯人を骨折させた危険なタックル
フライブルクの日本代表MF鈴木唯人が、ヨーロッパリーグ（EL）決勝進出を決めたブラガ戦後に、ミックスゾーンでそう答えてくれた。
鈴木はブンデスリーガ32節のヴォルフスブルク戦で相手選手の激しいファウルを受けて右肩付近を負傷。試合後の記者会見で怪我の具合について聞かれたユリアン・シュースター監督が「いま病院に向かっている。あまりいい感じではない」と苦い顔で答えるなど、その状態に心配されていた。
ブラガ戦をスタンドから観戦していた鈴木は、クラブ史上初となるEL決勝進出を確定させると、ピッチに降りて、シュースター監督と抱き合い、仲間と楽しそうに喜び合い、決勝進出の記念Tシャツを着るとファンとともに祝った。
FWイゴール・マタノビッチがインタビューを受けていると、そこに乱入して一緒に話をするほどだった。
笑顔で取材エリアへ降りてきた鈴木に声をかけて、怪我の具合を尋ねると、「順調です。EL決勝はさすがに無理ですけど、ワールドカップは間に合いそうです」とよどみのない声で答えた。
ヴォルフスブルク戦後すぐに病院へいき、「試合の４時間後ぐらいにオペをもうしました。ありがたいことに」と素早い対応に感謝をしていた。
フライブルクで鈴木は重要な選手であり、大切な仲間として愛されている。元ドイツ代表DFマティアス・ギンターに尋ねたところ、「ユイトはここまでのプロセスでチームにとってすごく大事な選手だった。チームの躍進に大きく貢献してくれた」と答え、「怪我は本当に残念だった。可能な限りすぐに回復して、彼が夢にしているW杯に間に合うことを祈っている」と、エールを送った。みんなが24歳アタッカーのことを応援している。
「じっくり治して、ゆっくりして、ワールドカップの舞台に立つのを楽しみにしています」と最後に声をかけたら、「はい、待っててください」と力強い返事をしてくれた。
日本代表にとって、これ以上ないほどの嬉しいニュースだ。
取材・文●中野吉之伴
【動画】批判が殺到…鈴木唯人を骨折させた危険なタックル