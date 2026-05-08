北海道ならではの人気グルメを集めた物産展が8日から金沢市のデパートで始まりました。

オリンピック金メダリスト自らが店頭に立つ注目のスイーツなど、北の味覚が勢揃いです。

新鮮な海の幸がたっぷりのった海鮮丼に

溢れんばかりのクリームが詰まった絶品スイーツ。

香林坊大和では、8日から「初夏の大北海道展」が始まり、平日にも関わらず会場内では、あちらこちらに行列ができていました。

客「圧倒されますね人の量に」「これは母に。ウニ好きなんですよ」

北海道のサロマ和牛使った焼肉弁当

今回の物産展には、5つの店舗が初めて出店。サロマ和牛のステーキを使った弁当を販売している「焼肉八軒苑」もそのひとつです。

焼肉八軒苑・本間勝将さん「強くサシが入っているように見えるんですけど、油がさっぱりしていて、低温調理していますので当店のお肉は冷めてもやわらかいです」

金メダリストが自ら焼くアップルパイ「金メダルと同じ重さ」

そして、こちらも初出店となるのが、「王様の工房」のアップルパイ。

なんと、長野オリンピック・スキージャンプの金メダリスト、船木和喜さんが自ら焼き上げ販売しています。

船木和喜さん「朝から晩までやっているんですよ。僕が焼かないと商品がないので、（りんごの）糖度が高いので、砂糖少なめに作っています。」

北海道産のりんご1.5玉を使っているというパイは、金メダルと同じ重さだそうで売り上げの一部は、若手選手の支援にも使われています。

船木和喜さん「初日ということもあるんですけど、みなさん来ていただいて、ありがたいですね。初めての土地は話すことがいっぱいあるので、僕たちの思いを伝えたいなと思います」

香林坊大和の「初夏の大北海道展は」、出店する店舗が入れ替わりながら5月21日まで開かれます。