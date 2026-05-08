任天堂<7974.T>は８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２兆５００億円（前期比１１．４％減）、営業利益予想は３７００億円（同２．７％増）、最終利益予想は３１００億円（同２６．９％減）とした。年間配当予想については５７円減配の１６２円を見込む。業績予想の前提となる為替レートは１ドル＝１５０円、１ユーロ＝１７５円とした。



今期は昨年６月に発売したゲーム機「Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ ２（ニンテンドースイッチ・ツー）」について価格変更を行う。日本語・国内専用商品を５月２５日に現在の４万９９８０円から５万９９８０円（税込み）に引き上げるほか、９月１日に欧州で４６９．９９ユーロから４９９．９９ユーロ（同）、米国で４４９．９９ドルから４９９．９９ドル（税抜き）に値上げする。販売台数についてはハードウェア１６５０万台（前期実績は１９８６万台）、ソフトウェア６０００万本（同４８７１万本）を見込む。



なお、２６年３月期は売上高が２兆３１３０億５１００万円（前の期比９８．６％増）、営業利益は３６０１億１７００万円（同２７．５％増）、最終利益は４２４０億５６００万円（同５２．１％増）だった。



出所：MINKABU PRESS