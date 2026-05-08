さよならプロポーズ via オーストラリア最終話、結婚か別れか…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の最終話を５月７日（木）に放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台にシリーズ最多となる３組、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナが参加。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
５月７日（木）放送の最終話では、ついに７日間の旅を終え、３組のカップルが“結婚”するか“別れる”かの決断を下す。１組目のカップルはナオキとリノ。働き方の価値観ですれ違っていた２人だが、決断の場でリノは「自分が今まで固定概念で考えていた『専業主婦』という形ではなく、２人でお互いをリスペクトし合える関係になりたい」と宣言。自分の好きなアパレルの仕事を可能な範囲で極めていきたいと大きな歩み寄りを見せ、「この先もずっと一緒にいたいって思ってるから、私はナオキと結婚したい」と率直な思いを伝える。
そんなリノの変化に驚いたナオキだが、「俺の中には譲れないことが正直結構多い」「価値観の違いを認め合うことができるのか、この旅の中で思ってしまったこともあった」と厳しい本音を吐露。しかしその直後、「これをリノに渡したくて……」と突如とあるものを差し出す。果たして、予測不能なナオキの行動の真意とは!?
さらに、二度の離婚を経験し結婚に慎重な39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエも決断の時を迎える。サチエは普段はケンシに対して怒ってばかりだったと反省しつつ、「私はケンシのことが本当に大好きで、本当は失いたくないぐらい大事な存在」と涙ながらに胸の内を明かす。「感情的になって『別れよう』っていっぱい諦めてきたけど、本当は心の底では全然違うこと思ってて……」とこれまで全てを受け止めてくれたケンシへの感謝を伝える。サチエの心からの告白に対し、結婚に踏み切れなかったケンシが導き出した答えとは？
また、30歳までに結婚し子どもがほしいと願う29歳彼女・ルナと結婚の覚悟が決まらない30歳彼氏・ユウキのカップルも、ルナが「先延ばしにするなら別れたほうがいいと思ってる」と涙の最後通告を突きつけるなど、最後まで波乱の展開が。
スタジオの「アフタートーク」では、視聴者から寄せられた「付き合って８年の彼氏がいるが、お互い東京在住の実家暮らし。私は同棲してから結婚したいが、彼は同棲する意味がわからないと言っている。同棲せずに結婚ってあり？」というリアルなお悩み相談コーナーで白熱。
桜田通は、互いに実家暮らしである点に触れ「何ができて、できないのかを把握できてなさそう」と懸念。「結婚してから『ちょっとダメだ』ってなったら色んなものを巻き込んじゃうから、先に（同棲）できたほうがいい」と意見を述べた。
一方で、藤本美貴は「私は（同棲）反対派なんですよ」と切り出し、「先に飽きるのが勿体なくないですか？結婚したら嫌でもずっと一緒に住むのに」と持論を展開。 ゲストのテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香は「期限を決めるのは大事だし、同棲ってなるとお金が必要になってくるので、その点をクリアにしたほうがいいですよね」と現実的なアドバイスを送る。
続いて、ヒコロヒーが「結婚前にこれだけは確認した方がいいと思うことは？」と聞くと、弘中は「意外と連絡の頻度って気にする人いません？『どっちが何時に帰ってくるか絶対連絡しようね』っていう」「私はしたくない、縛られたくない（笑）」「いつ帰ってくるのって言われたくないです。帰らなくちゃいけないって思っちゃうじゃないですか。（夫にも）聞かない」とコメント。
すると、それを聞いたさや香・新山が「本当に弘中さん夫婦の逆というか、僕があまり連絡しないので２日前に揉めたばっかり……」「ライブの打ち上げがあることを急に知って、一杯だけいただきますって飲んで、帰るつもりやから（家に）連絡しなかったんですよ。その後たまたま２本目を開けてしまって、そのまま飲んでもうて……結構時間が伸びてしまって」「（妻に）怒られて、寝ました」と赤裸々に夫婦喧嘩の内容を語り、スタジオを驚かせた。
３組のカップルがオーストラリアで下した決断は、涙の“結婚”か、それとも涙の”別れ“か？SNSでも「共感しかない」「もらい泣きした」と反響を呼んだ運命の最終決断の行方は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが７日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台にシリーズ最多となる３組、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナが参加。スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
そんなリノの変化に驚いたナオキだが、「俺の中には譲れないことが正直結構多い」「価値観の違いを認め合うことができるのか、この旅の中で思ってしまったこともあった」と厳しい本音を吐露。しかしその直後、「これをリノに渡したくて……」と突如とあるものを差し出す。果たして、予測不能なナオキの行動の真意とは!?
さらに、二度の離婚を経験し結婚に慎重な39歳彼氏・ケンシと31歳彼女・サチエも決断の時を迎える。サチエは普段はケンシに対して怒ってばかりだったと反省しつつ、「私はケンシのことが本当に大好きで、本当は失いたくないぐらい大事な存在」と涙ながらに胸の内を明かす。「感情的になって『別れよう』っていっぱい諦めてきたけど、本当は心の底では全然違うこと思ってて……」とこれまで全てを受け止めてくれたケンシへの感謝を伝える。サチエの心からの告白に対し、結婚に踏み切れなかったケンシが導き出した答えとは？
また、30歳までに結婚し子どもがほしいと願う29歳彼女・ルナと結婚の覚悟が決まらない30歳彼氏・ユウキのカップルも、ルナが「先延ばしにするなら別れたほうがいいと思ってる」と涙の最後通告を突きつけるなど、最後まで波乱の展開が。
スタジオの「アフタートーク」では、視聴者から寄せられた「付き合って８年の彼氏がいるが、お互い東京在住の実家暮らし。私は同棲してから結婚したいが、彼は同棲する意味がわからないと言っている。同棲せずに結婚ってあり？」というリアルなお悩み相談コーナーで白熱。
桜田通は、互いに実家暮らしである点に触れ「何ができて、できないのかを把握できてなさそう」と懸念。「結婚してから『ちょっとダメだ』ってなったら色んなものを巻き込んじゃうから、先に（同棲）できたほうがいい」と意見を述べた。
一方で、藤本美貴は「私は（同棲）反対派なんですよ」と切り出し、「先に飽きるのが勿体なくないですか？結婚したら嫌でもずっと一緒に住むのに」と持論を展開。 ゲストのテレビ朝日アナウンサー・弘中綾香は「期限を決めるのは大事だし、同棲ってなるとお金が必要になってくるので、その点をクリアにしたほうがいいですよね」と現実的なアドバイスを送る。
続いて、ヒコロヒーが「結婚前にこれだけは確認した方がいいと思うことは？」と聞くと、弘中は「意外と連絡の頻度って気にする人いません？『どっちが何時に帰ってくるか絶対連絡しようね』っていう」「私はしたくない、縛られたくない（笑）」「いつ帰ってくるのって言われたくないです。帰らなくちゃいけないって思っちゃうじゃないですか。（夫にも）聞かない」とコメント。
すると、それを聞いたさや香・新山が「本当に弘中さん夫婦の逆というか、僕があまり連絡しないので２日前に揉めたばっかり……」「ライブの打ち上げがあることを急に知って、一杯だけいただきますって飲んで、帰るつもりやから（家に）連絡しなかったんですよ。その後たまたま２本目を開けてしまって、そのまま飲んでもうて……結構時間が伸びてしまって」「（妻に）怒られて、寝ました」と赤裸々に夫婦喧嘩の内容を語り、スタジオを驚かせた。
３組のカップルがオーストラリアで下した決断は、涙の“結婚”か、それとも涙の”別れ“か？SNSでも「共感しかない」「もらい泣きした」と反響を呼んだ運命の最終決断の行方は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.