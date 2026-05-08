狩野英孝、映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』試写会で作品愛さく裂「ずっと楽しめるのが魅力」
5月15日よりPrime Videoにて独占配信されるクリストフ・ガンズ監督作『リターン・トゥ・サイレントヒル』のスペシャル試写会イベントが7日に行われ、「SILENT HILL」シリーズのゲーム実況を長年続ける狩野英孝が、スペシャルゲストとして登壇。映画の見どころを余すことなく熱く語ったほか、「SILENT HILL」シリーズプロデューサー、『リターン・トゥ・サイレントヒル』Executive ProducerであるKONAMI 岡本基からも実写化への思いなどを伝えた。
【写真】クイズコーナーで不正解した狩野英孝のフォトセッションの様子
1999年の第1作発売以来、絶大な人気を誇るサイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズ。昨年には第9作目『SILENT HILL f』が発売されるなど、今なおその勢いは止まらない。本作は、2001年発売の名作（2024年にリメイク版も登場）『SILENT HILL 2』を原作とした、実写映画化第3弾となる。
スペシャル試写会イベントは、本編上映前に開催。ゲーム配信を行う狩野は、「SILENT HILL」シリーズも熱心にプレイし、『SILENT HILL 2』のリメイク版も配信済み。その心にはすっかりジェイムスが宿っているようで、ジェイムス風の衣装で登場。「いざ着てみたら『ちげぇな』って。ジェイムスは格好いいから！」と自虐モードの狩野だが、その姿を見た岡本は「80点！」と高評価。狩野さんは思わず「うそお!?」と言いつつ、照れ笑いを浮かべた。
一足先に本編を見た狩野は、ストーリーを細部まで把握しているからこそ「20年以上前のゲームを原作にしているとは思えない！」「ずっと楽しめるのが『SILENT HILL 2』の魅力ですね！」と、何年経っても色褪せないストーリーと世界観の深さに舌を巻いた。
岡本は「プレッシャーを感じながらも、『ユーザーの期待に応えたい』と思いながら作ったのがリメイク版の『SILENT HILL 2』」と当時を回顧。同時期に制作していた今回の映画にも触れ、「20年ぶりにメガホンを取ってくれたクリストフ・ガンズ監督も、すごく愛情がこめて作ってくれています」と改めて太鼓判を押した。
続けて、「リメイク版に続き、今回も大きな反響をいただけると嬉しいなと思っています」と岡本が伝えると、「いや起きますよ！」と狩野。続けて「ここで脅かしてくるんだろ？と思っても裏切ってきて、別のポイントでまんまと驚かされてしまう。その演出が本当に素晴らしくて！ あれはテストしているんですか？」と、狩野が問いかけると、「テストプレイは何度かしていますね」と岡本。より多くの人を驚かせるためのこだわりを明かす言葉に、狩野も観客も夢中で耳を傾けていた。
その後のクイズコーナーでは、不正解を１問でも出してしまうと狩野が霧（がプリントされたスタンドパネル）に隠れた状態でフォトセッションに挑むことに。並々ならぬ“SILENT HILL愛”を示しながらも、ラストとなる4問目で惜しくも不正解となった狩野は、霧パネルの後ろから顔だけのぞかせるフォトセッションに応じた。
そして最後に岡本は「ゲームと一緒に楽しんで」、狩野は「ゲームがとにかく面白くて怖いので、みなさん、相当ハードルを上げていると思います。だけど、そのハードルを超える恐怖と面白さがこの映画にはありますから！ 考察を含めて楽しんでください」と言葉を寄せた。
映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』は、Prime Videoにて5月15日独占配信。
1999年の第1作発売以来、絶大な人気を誇るサイコロジカルホラー「SILENT HILL」シリーズ。昨年には第9作目『SILENT HILL f』が発売されるなど、今なおその勢いは止まらない。本作は、2001年発売の名作（2024年にリメイク版も登場）『SILENT HILL 2』を原作とした、実写映画化第3弾となる。
スペシャル試写会イベントは、本編上映前に開催。ゲーム配信を行う狩野は、「SILENT HILL」シリーズも熱心にプレイし、『SILENT HILL 2』のリメイク版も配信済み。その心にはすっかりジェイムスが宿っているようで、ジェイムス風の衣装で登場。「いざ着てみたら『ちげぇな』って。ジェイムスは格好いいから！」と自虐モードの狩野だが、その姿を見た岡本は「80点！」と高評価。狩野さんは思わず「うそお!?」と言いつつ、照れ笑いを浮かべた。
一足先に本編を見た狩野は、ストーリーを細部まで把握しているからこそ「20年以上前のゲームを原作にしているとは思えない！」「ずっと楽しめるのが『SILENT HILL 2』の魅力ですね！」と、何年経っても色褪せないストーリーと世界観の深さに舌を巻いた。
岡本は「プレッシャーを感じながらも、『ユーザーの期待に応えたい』と思いながら作ったのがリメイク版の『SILENT HILL 2』」と当時を回顧。同時期に制作していた今回の映画にも触れ、「20年ぶりにメガホンを取ってくれたクリストフ・ガンズ監督も、すごく愛情がこめて作ってくれています」と改めて太鼓判を押した。
続けて、「リメイク版に続き、今回も大きな反響をいただけると嬉しいなと思っています」と岡本が伝えると、「いや起きますよ！」と狩野。続けて「ここで脅かしてくるんだろ？と思っても裏切ってきて、別のポイントでまんまと驚かされてしまう。その演出が本当に素晴らしくて！ あれはテストしているんですか？」と、狩野が問いかけると、「テストプレイは何度かしていますね」と岡本。より多くの人を驚かせるためのこだわりを明かす言葉に、狩野も観客も夢中で耳を傾けていた。
その後のクイズコーナーでは、不正解を１問でも出してしまうと狩野が霧（がプリントされたスタンドパネル）に隠れた状態でフォトセッションに挑むことに。並々ならぬ“SILENT HILL愛”を示しながらも、ラストとなる4問目で惜しくも不正解となった狩野は、霧パネルの後ろから顔だけのぞかせるフォトセッションに応じた。
そして最後に岡本は「ゲームと一緒に楽しんで」、狩野は「ゲームがとにかく面白くて怖いので、みなさん、相当ハードルを上げていると思います。だけど、そのハードルを超える恐怖と面白さがこの映画にはありますから！ 考察を含めて楽しんでください」と言葉を寄せた。
映画『リターン・トゥ・サイレントヒル』は、Prime Videoにて5月15日独占配信。