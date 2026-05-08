ABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」の最終回が7日、配信された。ロケ最終日に修羅場を迎えたシーンがあった。

同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日から沖縄でロケを敢行。最終日に修羅場が待ち受けていた。それぞれが前日までにデートを終え、迎えた最終日の朝。告白までの時間、前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が思いの丈を語ろうと提案。「愛を含め、告白をしておいた方がよくないですか？」と投げかけた。

すると、えりな（平川愛里菜＝破産申請中の元経営者でシングルマザー、33）が発言。「メンズの絆が深まった回みたいな時間だったなって正直思う。メンズってみんなと飲みたい、みたいな。主旨目的違わなくない？みたいな。そこにやりづらさを感じる」と切り出した。

石丸氏は「心情の吐露をいただいたんで。僕が勝手に代弁すると、僕らは無邪気なところが確かにある。でも、何でそれを表に出していたかといったら、申し訳ないけど、女の子のみなさん、仲悪いだろうなって思ったんですよ。だから僕たち仲よくやってるよ、楽しいよっていう雰囲気がいいかなと思って、努めて伝えてきました。結果、それがウザかったんだなって思って深く反省した次第です」と謝罪した。

えりなは「一番言いたいこと」と前置きした上で、前日にデートした男性の振るまいに対し、不満を述べた。番組の指示で行った疑似キス体験後にデート男性が「フォロワー減るかも、ファン減るかもって不安になってる」などと本音で語っていたことを問題視した。

その場の空気が荒む中、えりなは泣きながら「空気を悪くしてごめんなさい」と謝罪。デートした男性は発言の経緯を説明したものの、えりなは納得がいかなかったのか「みんな、売名なん？」と涙ながらに訴えた。

Xはえりなが発した「売名」の2文字に反応。「売名行為を疑う恋愛リアリティーショー初めて見た。笑」「エリナちゃんが『売名に来たのかよ』ってのが一番良かった。視聴者側が思ってたし出演者側は言わないであろうことを言えるとこがエリナちゃんの裏表無いんだろうなと思った」

「売名かどうか議論の様子を配信するの日本の恋リアだとあまり見ないけど、海外の番組だとしょっちゅうあなたは売名だ！って喧嘩してるシーン見る笑」「こっちも売名だってわかったうえで観てるから、売名か売名じゃないかで争わないで。。。こんなん売名じゃなきゃ出るメリットないじゃん。そんなのは理解したうえで人間同士が向き合う姿を見たいんだよおおぉ」「売名って言うけど、みんな何かしら仕事とか人脈に繋げようという、思惑は当然あるだろう。じゃないとリスクしかないよ」などと書き込まれていた。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。最終回は1時間半SP。