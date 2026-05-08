G大阪MF山本天翔が名古屋戦で好プレー

ガンバ大阪は5月6日、J1百年構想リーグ第15節で名古屋グランパスと敵地で対戦。

1-2で敗れたが、18歳のMF山本天翔（たかと）がピッチで躍動し、インパクトを残した。

G大阪は前半8分に先制を許し、さらにFW安部柊斗が負傷交代というアクシデントに見舞われた。その安部に代わって前半17分からピッチに立ったのが今季ユースからトップ昇格の山本だった。リーグ戦3試合目の出場となったこの試合では、巧みな反転からのドリブル突破や前線への正確なフィード、鋭い出足でのインターセプトなど攻守で質の高いプレーを見せた。

クラブ公式YouTubeでは「ガンバの未来」と名古屋戦の山本のプレーハイライトが公開された。すると「1番闘ってた」「マジで期待しかない」「頼もしさを感じました！」「有能なタレント」「まだ18歳でこれだけ身体が使えて周りが見えて技術も高いってのはすごい」「このまま成長して日本を背負うボランチに」と期待と称賛のコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）