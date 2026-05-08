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「あらゆる音域の足音をクリアに」パーソナライズ機能で選ぶのが正解。Denon PerL ProがFPSに最適な理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【Denon PerL ProがFPSゲームに向いている理由】考察｜界隈で評判のFPS向きワイヤレスイヤホンについての考察」を公開した。SNSでFPSゲームに向いていると話題のワイヤレスイヤホン「Denon PerL Pro」について、なぜそのように評価されているのか、独自の視点で理由を考察している。



動画では、Apex LegendsやVALORANTといったFPSゲームにおける本機の強みを、6つのポイントに分けて解説。まず、「銃声が耳に刺さらない」点を挙げ、一般的なモニターイヤホンと異なり、ウォーム寄りの優しい音質がゲーム後の耳鳴りを軽減すると説明する。一方で、「ウォームなのに分離感が良い」とし、銃声や足音などの環境音をきっちり分離して聞き分けることができる点を高く評価した。



さらに、本機最大の特長としてパーソナライズ機能「Mashimo AAT」に言及。医療技術を応用した同機能によって、個人の耳に合わせて敏感な音域を弱め、聴こえにくい音域を強調する。これにより「あらゆる音域の足音をクリアに聞き取ることができるようになります」と語る。また、空間が広く距離が掴みやすい点や、通常のステレオ音源をバーチャルサラウンドにする空間オーディオ機能により、上下前後の空間把握が容易になることも解説。アクティブノイズキャンセリング（ANC）による高い遮音性も、ゲーム音への集中に寄与すると指摘している。



動画の後半では、FPSゲームをストレスなくプレイする上で不可欠な「低遅延環境」を構築するため、aptX-Adaptiveの低遅延モードを搭載したトランスミッター「eppfun LE Audio Transmitter」など、おすすめの周辺機器もあわせて紹介。単なるオーディオ機器のレビューにとどまらず、ゲーミングデバイスとして本機を最大限に活用するための実践的なヒントが詰まった内容となっている。