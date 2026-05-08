パンケーキに「3時間」待たされた女性、口コミに事実を書いたら“誹謗中傷”扱いに？ 残念過ぎる思い出

話題の店に行列はつきものだが、入店してからの待ち時間が異常となると話は別だ。投稿を寄せた40代女性（茨城県／事務・管理／年収500万円）は、パンケーキが人気の店を訪れた際に、ひどい目にあったという。

パンケーキの焼き上がりに時間がかかるため食事と一緒に注文するよう促され、その通りにした。食事を終え、会話を楽しみながらパンケーキを待ったが、ここからが長かった。

「30分経っても提供されません。1時間経過した時に店員さんに状況を確認すると『ただいまお作りしております』とのこと。作ってくれているならキャンセルするのも……と思い待ちました」

「パンケーキの提供に3時間掛かった」→削除される

1時間を超えた時点で不穏な空気が漂うが、店側の対応もどこかズレている。

「2時間経過したぐらいのタイミングで『サービスのドリンクです、もう少々お待ちください』とお詫びの飲み物が運ばれてきました」

結局、パンケーキがテーブルに届いたのは注文から3時間後。女性は「時間の目安だけでも教えてくれたら良かったのですがそれもなく、残念な気持ちになりました」と書いている。

さらに不可解だったのは、この体験を口コミサイトに投稿した後の展開だ。

「『私が訪問した際にはパンケーキの提供に3時間掛かったので予定がある方は気をつけた方が良いかと思います』と投稿したのですが、それが誹謗中傷と捉えられ残念でした」

事実を書いただけであったが、店にとって不都合な事実だったようだ。これでは情報の透明性も何もあったものではない。口コミサイトも信用できなくなってしまいそうな体験だ。

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