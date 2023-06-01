Carox ラジコンカー「OX44」（レッド）

Amazonにて、Carox、AiliveSun、Goncliffのラジコンカーが特別価格で販売されている。期間はCaroxが5月11日23時59分まで、AiliveSunが5月18日23時59分まで、Goncliffが5月17日23時59分まで。

今回、オフロードにも対応するタイプや、水陸どちらでも楽しめるタイプ、LEDライトを搭載した見た目にも楽しめるタイプなど、様々なモデルがラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。

Carox ラジコンカー「OX44」（レッド）

セール期間：5月8日0時～5月11日23時59分

パワフルなモーターを搭載したラジコンカー。独立懸架システムを搭載し、舗装されていない砂利道や砂浜、起伏のある坂道でもしっかりグリップして走行可能。耐摩耗性に優れた大型タイヤと高い車高で、オフロードの厳しい環境にも対応する。付属の充電式バッテリーは2本セットで、1本使い切ってもすぐに交換して続行可能。最大50分間たっぷり遊べる。

AiliveSun 4WD 水陸両用 ラジコンカー

セール期間：5月8日0時～5月18日23時59分

近未来的なサイバーデザインを採用した、子供向けラジコンカーの最新モデル。フロントにはモンスターの目をモチーフにしたLEDライトを搭載し、7色に変化するグラデーション発光ギミックを楽しめる。大型4輪駆動（4WD）を採用し、砂利道や砂浜、芝生、瓦礫のある場所でも安定した走行が可能。室内はもちろん、屋外やプール、浅い川などのオフロードでも遊べる。

Goncliff ラジコンカー「D901」ブルー

セール期間：5月8日0時～5月17日23時59分

360度回転し、両面走行に対応するラジコンスタントカー。ひっくり返ってもそのまま走行でき、操作が止まらないため、子供でもストレスなく遊べる。車体前部に搭載されたLEDライトは4種類の発光モードに切り替え可能。2種類のミュージックモードを内蔵し、走行に合わせて光と音が連動するため、暗い場所でも視覚的に楽しめる。