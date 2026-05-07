claquepotが、6月17日(水)に3年ぶりのコンセプトEP『キャリア』をリリースすることが発表された。

今作は、全曲トラックメイカー“きなみうみ”との共作となる作品。

これまでの作品のテーマが「デモ」「プレスキット」「テスト」のようにビジネス的な表現やメッセージを発信してきたclaquepotだが、今作のテーマはずばり「キャリア」だ。これまで試みてきた実験やチャレンジを積み重ね、たどり着いた「キャリア」。これからのキャリアアップと、今まで重ねてきたキャリアの説明と証明をこのEPで表現している。

CDには「リーズン」「オウライ」「リビング」を含む全6曲を収録予定。初回生産限定となる「ミニAL+Blu-ray Disc」盤には、同梱特典として「リビング」アクリルインテリアが付属。さらにBlu-rayには、＜Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 TwinShip -claquepot part-＞のライブ映像と、「claquepot crosspoint chat vol.2」が収録される。

また、今作を引っ提げた自身最大規模となるワンマンライブツアー＜claquepot zepp tour 2026 -キャリア-＞の開催も同時に解禁され、今回は東名阪福の全4都市のZeppを回るツアーとなっている。

mu-mo SHOPでは、購入者を対象とした＜claquepot zepp tour 2026＞リハーサル観覧招待キャンペーンや、全国CDショップでの先着購入者オリジナル特典についても解禁されている。

EP『キャリア』

2026年6月17日(水)発売

予約：https://claquepot.lnk.to/kyaria 初回生産限定

【ミニAL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】

価格：\9,900(税込)

品番：AVCD-63884/B

※同梱特典：「リビング」アクリルインテリア 【CD (スマプラミュージック対応)】

価格：\3,000(税込)

品番：AVCD-63885 ▼収録内容

[CD] （全品番共通）

・リーズン

・オウライ

・リビング

・ランダバ

・アグノス

他全6曲収録予定 [Blu-ray] （初回生産限定盤 AVCD-63884/B）

・Taiki Kudo VS claquepot Two Man Live Tour 2025 TwinShip -claquepot part-

・claquepot crosspoint chat vol.2 ▼mu-mo SHOP購入特典

【抽選特典】

「claquepot zepp tour 2026」リハーサル観覧券

2026年8月11日(火・祝) Zepp Nagoya

2026年8月21日(金) Zepp Fukuoka

2026年8月23日(日) Zepp Osaka Bayside

2026年8月25日(火) Zepp DiverCity (TOKYO)

※2026年7月22日(水)正午12:00までのご予約が抽選対象となります 【先着特典】

ポストカード（絵柄A） 【対象サイト】

mu-mo SHOP

https://shop.mu-mo.net/a/list1/?artist_id=CLQEP ▼全国CDショップ共通先着特典

ポストカード（絵柄B） 【対象店舗】

全国CDショップ、ECサイト

＜claquepot zepp tour 2026 -キャリア-＞

【愛知】2026年8月11日(火) Zepp Nagoya 17:00/18:00

【福岡】2026年8月21日(金) Zepp Fukuoka 18:00/19:00

【大阪】2026年8月23日(日) Zepp Osaka Bayside 16:00/17:00

【東京】2026年8月25日(火) Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00/19:00 ・チケット申込情報

【claquepot official app最速先行】

受付期間 : 2026年5月7日(木)18:00 〜 2026年5月17日(日)23:59

iOS : https://apps.apple.com/jp/app/claquepot-official-app/id1582845724

Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crayon.claquepot&hl=ja 【claquepot official 先行】

受付期間 : 2026年5月18日(月)15:00 〜 2026年5月26日(火)23:59

※受付URL・注意事項は後日 【一般発売日】

2026年7月11日(土)10:00〜 ・チケット料金

【1Fスタンディング】\8,800-（税込）

【2F指定席】\9,900-（税込）