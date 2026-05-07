大手事務所に所属したイケメン高校生・きんご（内田金吾）が、彼女とのラブラブショット公開した。

【映像】彼女とのラブラブショット（写真あり）

ABEMAにて5月6日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#54では、きんごのプライベートデートの話題が上がった。

今回、スタジオには『今日好き』の「クライストチャーチ編」で告白成立となったとあ（金沢十亜）と、かいと（田代魁音）のかいとあカップルが初参戦。付き合い立ての2人にMCのNONSTYLE・井上裕介が「どこにデート行きたいとかあるの？」と聞くと、とあは「気球（デート）とか」と明かした。

すると、ここで同じくMCのYouTuberかすが「きんごは最近ディズニーランドに行ってたよね？」と話題を振る。これを受けて、きんごは「ディズニーいきました。めっちゃ楽しかったです」と伝えた。

きんごといえば『今日好き』の「夏休み編2025」でりのん（多田梨音）とカップルになり、以降、“きんりのカップル”としてティーンを中心に人気を博している。さらにきんごは4月1日より所属事務所が「エイベックス・クラン」になったことも話題となった。

そんなきんごはキュートな彼女・りのんと“夢の国”を堪能したようで、「最高でした。世界観がすごかったです」と満足気に振り返っていた。その写真に「可愛い！」「仲良し」などの反響が寄せられていた。