加藤ミリヤ『ベストマザー賞2026』音楽部門を受賞！『THE FIRST TAKE』の音源リリースも決定
加藤ミリヤが、一般社団法人日本マザーズ協会が主催する『第18回 ベストマザー賞2026』の音楽部門において同賞を受賞した。
■「この受賞はまるで神様からのご褒美のようであり、また新たな使命をいただいたような気持ちです」（加藤ミリヤ）
「ベストマザー賞」は子育ての多様性、ママの多様性を啓発する活動の一環として2008年より開催されており、一般のママ・パパの「共感」や「好感」による投票によって選出される。
加藤ミリヤは昨年8月に第三子を出産し、現在は三児の母親。デビュー21年を迎えてなお第一線で活躍し続けるアーティストでありながら、母として奮闘する姿をSNSなどで積極的に発信し、多くの人を勇気づけている。
本賞において、「同年代で高校生の頃からミリヤさんの音楽が好きです。お子様が3人になるまでの様々なママとしてのインスタや記事をみて、より好感が増しています」といった、彼女が作り上げてきたものの大きさを実感できるような投票コメントが寄せられた。
また、先月YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）にて披露した「SAYONARAベイベー」と「HEART BEAT」の2曲の音源が、5月8日より配信開始となることも発表された。母として歌い上げるリアルで等身大な恋愛ソングと、多くの人を盛り上げる応援ソング。表現力を増した歌声とパフォーマンスに注目だ。
■加藤ミリヤ 受賞コメント
母として、妻として、加藤ミリヤとして。
そのすべてを抱きしめながら私は日々を駆け抜けています。
母になって私の世界は大きく変わりました。生きる力が強くなり、私の中にある愛も溢れて止まりません。
この受賞はまるで神様からのご褒美のようであり、また新たな使命をいただいたような気持ちです。そして胸を張ってこの賞をいただける今の自分を心から誇りに思います。
最愛の三人の息子たちは私の生きる希望です。
息子たちを幸せにしたいと願いながら、気がつけば私の方がたくさんの幸せをもらっています。子は母を強くさせ光をくれる存在。母はその光を守りながら自分自身も美しく輝き続ける存在だと思います。
すべての母たちが笑顔で、愛する子どもたちと幸せに生きていける世界でありますように心から願います。
このたびベストマザー賞をいただきほんとうにありがとうございます。
これからも愛を歌い、愛を生きていきます。
■リース情報
2026.05.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「SAYONARAベイベー - From THE FIRST TAKE」
2026.05.08 ON SALE
DIGITAL SINGLE「HEART BEAT - From THE FIRST TAKE」
■【画像】「SAYONARAベイベー - From THE FIRST TAKE」の配信ジャケット
■【画像】「HEART BEAT - From THE FIRST TAKE」の配信ジャケット
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
加藤ミリヤ OFFICIAL SITE
https://sp.miliyah.jp