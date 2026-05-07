加藤ミリヤ『ベストマザー賞2026』音楽部門を受賞！『THE FIRST TAKE』の音源リリースも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

加藤ミリヤが、一般社団法人日本マザーズ協会が主催する『第18回 ベストマザー賞2026』の音楽部門において同賞を受賞した。

■「この受賞はまるで神様からのご褒美のようであり、また新たな使命をいただいたような気持ちです」（加藤ミリヤ）

「ベストマザー賞」は子育ての多様性、ママの多様性を啓発する活動の一環として2008年より開催されており、一般のママ・パパの「共感」や「好感」による投票によって選出される。

加藤ミリヤは昨年8月に第三子を出産し、現在は三児の母親。デビュー21年を迎えてなお第一線で活躍し続けるアーティストでありながら、母として奮闘する姿をSNSなどで積極的に発信し、多くの人を勇気づけている。

本賞において、「同年代で高校生の頃からミリヤさんの音楽が好きです。お子様が3人になるまでの様々なママとしてのインスタや記事をみて、より好感が増しています」といった、彼女が作り上げてきたものの大きさを実感できるような投票コメントが寄せられた。

また、先月YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）にて披露した「SAYONARAベイベー」と「HEART BEAT」の2曲の音源が、5月8日より配信開始となることも発表された。母として歌い上げるリアルで等身大な恋愛ソングと、多くの人を盛り上げる応援ソング。表現力を増した歌声とパフォーマンスに注目だ。