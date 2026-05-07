5月6日から、俳優の堺雅人と10人組アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」の佐々木舞香が出演するマクドナルドのCMが放送されている。サムライマックを宣伝しているが、佐々木の “食べ方” がSNSをざわつかせていて──。

堺と佐々木は、7日から期間限定で販売する「サムライマック」シリーズの新商品「炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」のCMのイメージキャラクターを務めている。

「2人の起用は4月30日に発表され、佐々木さんは自身のXで《昔から本当にマックが大好きで、よく食べていたので感激です》とコメントし、CM起用を喜んでいました。

CM放映日の5月6日、マクドナルド公式Xは、佐々木さんが軽快なBGMに合わせて、サムライマックを食べる短い動画を公開。ただ、この食べ方がSNSで注目を集めることになったのです」（スポーツ紙記者）

問題となった佐々木の動画に関して、Xでは

《食べてないじゃん》

といったツッコミが続出。また、

《このパターンはやめたほうがいいと思う》

《美味しく食べてくれそうな人を起用して》

など、疑問を抱く声も見受けられる。

「佐々木さんは目をつぶってハンバーガーをかじり、咀嚼（そしゃく）する様子が映っていましたが、彼女が食べたあとのサムライマックはほとんど変化がありませんでした。

サムライマックは厚みのあるパティでボリューム満点のため、少々食べにくかったのかもしれませんが、人気商品だけに、佐々木さんの “甘噛み” に物足りなさを感じる人もいたようです。ただ、7日のXには、佐々木さんがしっかりハンバーガーを食べる動画が投稿されており、当初の動画で思わぬ誤解を招いてしまったようです」（芸能記者）

佐々木は整った顔立ちと高い歌唱力で、グループの「顔面国宝」と称され、高い人気を誇る。晴れて、マックのCMに起用されたが、“相性” が懸念されたようだ。

「4月末に公開されたサムライマックのCMでも、佐々木さんがハンバーガーをほとんど食べていないように見えることが一部で指摘されていました。

これまで多くのタレントをCMに起用してきたマックですが、吉沢亮さんや妻夫木聡さんなど、豪快にかぶりつく人も多かったです。

女性では、宮崎あおいさんが『てりたまバーガー』を大きく口を開けて食し、SNSでも《とても美味しそうに見える》と好評でした。

それだけに、佐々木さんのかわいらしい食べ方に意見が分かれてしまったのかもしれません」（同前）

視聴者は豪快にかぶりつく姿が見たいのかも。