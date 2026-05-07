米国のフィルターブランドMAVENは、丸型のGNDフィルター（ハーフNDフィルター）を上下にスライドさせて位置調整できるアダプターシステム「Iron Slider Gradient Adapter」を発売した。日本への出荷は行われていない。

位置調整が必要なことから、これまでGNDフィルターは丸型ではなく角型が一般的だった。装着が容易な従来の丸型フィルターでは境界線が中央付近で固定されてしまうため、構図に制約が生じるのが難点だったが、本システムはその制約を克服している。

「Iron Slider」アダプターは、レンズ前面（72/77/82mm径に対応）よりも一回り大きな金属製の吸着面を設けることで、マグネットで装着した丸型フィルターをスライドさせられる。丸型の利便性を損なうことなく、角型フィルターのような位置調整が行えるようになる。

リニア偏光フィルターと組み合わせることでNDの濃度を無段階に可変させる「Magic Variable Gradient Filter」などもラインアップする。