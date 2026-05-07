5月7日、俳優の田中圭が舞台で主演を務めることが発表された。2025年4月、女優の永野芽郁との不倫が報じられ、しばらく表舞台から遠ざかっていた田中。最近になって、映像作品への復帰が徐々に進んでいたが、今回、舞台復帰への手を差し伸べたのは、鈴木おさむ氏だった。

「田中さんが出演する舞台『母さん、ラブソングです。』は、2026年7月末から上演されるようです。2024年に放送作家を引退した鈴木さんによる書下ろし最新作ですが、作品の執筆は、鈴木さんが引退する前からの“約束”だったようです。鈴木さんは演出も担当します。

田中さんは出演について《せりふ量が多いおさむさんとの芝居で、二人芝居ですし、ハードルは高いですが、それよりもまずは芝居をまたできるワクワクと、皆さまに見てもらえる喜びが勝っております》などとプレスリリースにコメントを寄せています。“復帰”への思いが伝わってきます」（芸能担当記者）

驚きを集めたのは、酒で問題を起こし、活動自粛中のシンガーソングライターという、田中の役どころだ。

「不倫報道を機に、一時は事実上の“活動自粛”に追い込まれた田中さんですから、現実の彼とリンクする部分もあるように思えます。もっとも田中さんは、自粛中は世界的なポーカー大会に続々と出場し、元気そうな様子を見せていましたが……。

田中さんは2026年7月公開の映画『キングダム 魂の決戦』への出演が発表されていますが、まだかつての人気を取り戻したとは言い難い状況です」（同前）

じつは、鈴木氏の作品に“スキャンダル”が報じられたタレントが起用されるのは、これが初めてではない。

「現在放送中で、鈴木さんが企画に携わったドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系）では、2020年に『週刊文春』で東出昌大さんとの不倫が報じられた、唐田えりかさんをメインキャストに据えています。ほかにもこのドラマには、2020年に道路交通法違反の容疑で逮捕（後に不起訴）された伊藤健太郎さんも出演し、話題を呼んでいます。

さらに、2024年放送のドラマ『離婚しない男-サレ夫と悪嫁の騙し愛-』（テレビ朝日系）では、2022年に不倫疑惑が報じられ、2023年に前夫と離婚が成立した篠田麻里子さんを、まさかの“不倫妻”役で起用しました。鈴木さんが最後に脚本を手がけた地上波連ドラと銘打たれたこともあって、大きく注目されました。

今回の田中さんの起用も、篠田さんの起用を彷彿とさせるものがあります。篠田さんは、体当たりで生々しい不倫妻の様子を演じたことで、女優業での復活に弾みをつけました。田中さんも彼女と同じく、今回の舞台出演が、俳優業で再び躍進するきっかけになるかもしれません」（同前）

“男性版・篠田麻里子”として、迫力のある演技を期待したい。