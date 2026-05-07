MAGES.は、『STEINS;GATE RE:BOOT』をNintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steamの6プラットフォームで8月20日に発売することを発表した。パッケージ版の予約受付は5月8日10時より開始される。

【画像あり】キャラクターデザイン担当のhukeによる新デザインのスチル・立ち絵一覧

本作は、2009年のXbox 360版の発売以来シリーズ累計400万本超を売り上げた『STEINS;GATE』に大幅なアップデートを加えたリメイク作。シナリオは『STEINS;GATE ELITE』をベースに調整され、テンポよく読みやすい内容となるほか、新たな世界線・エンディングシナリオも追加される。

ゲーム内ボイスはすべて再収録を実施。BGMもコンポーザーの阿保剛による全曲リメイクされる。OPテーマはXbox 360版に引き続き、いとうかなこが歌う「スカイクラッドの観測者」が起用された。

グラフィック面では、キャラクター、背景、イベントスチルのすべてを線画から描き直して大幅にアップデート。

Xbox 360版と比べ、イベントスチルの枚数は約2倍、背景グラフィックは約1.2倍に増量される。さらに次世代アニメーションツール「E-mote」の導入により、繊細な表情の変化や息遣いが再現される。キャラクターデザインを担当するhukeが、すべてのキャラクターのデザインを一新した。

パッケージは通常版、限定版、超限定版（マジゲット・Amazon専売）の3形態で展開される。

限定版には、huke描き下ろしイラストを使用した特製外箱、刷新されたグラフィックを収録したアートブック「VISUAL COLLECTION」、阿保剛によりリメイクされたBGMを収録した「SOUND TRACK DVD-ROM」、2024年10月27日に森のホール21で開催されたイベント「STEINS;GATE 15th LIVE - ONE WORLD -」のライブDVD＆Blu-ray Discが同梱する。主要法人には、夏の装いのラボメンたちの描き下ろしイラストを使用した店舗特典が付属する。

マジゲットおよびAmazonで販売される超限定版は完全数量限定生産商品で、限定版の同梱物に加え、hukeによる美麗イラストをA4サイズで高精細印刷した額装入り複製原画、派生作品を含む全7作品のBGMを網羅した「STEINS;GATE ALL COMPLETE SOUNDTRACK（DVD-ROM）」が同梱される。受注期間は5月8日から6月15日まで。展開機種はNintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation 5となる。

あわせてアジア版・英語版の発売も決定しており、アジア版は日本語版と同一仕様で8月20日に発売予定。英語版の詳細は後日公開される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）