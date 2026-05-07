4月、三重県津市の公園で、10代の男性に暴行を加え、骨折など全治3か月の重傷を負わせたとして、10代の少年4人が逮捕されました。

【写真を見る】“人違い”で声をかけた10代男性に…暴行加え骨折など全治3か月の重傷負わせた疑い 10代の少年4人を逮捕 いずれも容疑認める 三重･津市の公園

傷害の疑いで逮捕されたのは、津市や鈴鹿市に住む15歳から17歳の高校生や、とび職の少年ら、あわせて4人です。

警察によりますと、4人は4月18日の午後9時半ごろ、津市内の公園とその付近で、声をかけてきた10代の男性に対し、背中を蹴ったり顔を複数回殴ったりしてけがをさせた疑いが持たれています。

男性は鼻の骨を折るなど、全治3か月の重傷です。

“人違い”で声をかけてきた被害者の態度に激高…

当時、現場には逮捕された4人を含め少年ら約10人が集まっていました。

少年らは、人違いで声をかけてきた被害者の態度に激高して、暴行を加えたということです。

4人はいずれも容疑を認めているということで、警察が事件の詳しい経緯を調べています。

【現場の画像】“人違い”で声をかけた10代男性に…暴行加え骨折など全治3か月の重傷負わせた疑い 三重･津市の公園