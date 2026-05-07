新作「抹茶ベイクドチーズケーキ」などが登場!サーティワンの「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーン開催

B‐R サーティワン アイスクリームは、2026年5月8日から5月31日まで「世界のスイーツフレーバーズ」キャンペーンを実施する。こだわりの抹茶を使った新フレーバーをはじめ、世界のおいしいスイーツをイメージした限定フレーバーをラインアップする。

また、5月9日「アイスクリームの日」を記念したキャンペーンや、5月10日「母の日」の企画なども実施する。

【サーティワン「世界のスイーツフレーバーズ」商品画像はこちら】

〈「世界のスイーツフレーバーズ」ラインアップ〉

【価格】シングル･レギュラーサイズ420円

※店内飲食と持ち帰りどちらも同一の税込価格。

※いずれも、なくなり次第終了。

◆【5月の新作フレーバー】抹茶ベイクドチーズケーキ

抹茶を使った新フレーバーが登場する。北川半兵衞商店の宇治抹茶を使用したサーティワンの抹茶アイスクリームに、ベイクドチーズケーキ風味のアイスクリームを合わせ、しっとり食感の砕いたバタークッキーを混ぜてチーズケーキの土台部分を表現した。ほろ苦い抹茶とコク深いチーズケーキが絶妙にマッチした本格的な味わい。

◆ホワイトティラミス

ホワイトチョコ仕立てのティラミスフレーバー。マスカルポーネとエスプレッソチョコリボンにティラミスピースの食感を合わせた。

◆ワンダフル キャラメル プレッツェル

アイスクリームにリボン、プレッツェルまで、塩キャラメルフレーバーに統一した。甘さと塩味、ザクッと食感のバランスがとれた味わい。

◆マカロン マカロン

ピスタチオマカロン風味アイスクリームにはピスタチオプラリネを、ラズベリーマカロン風味アイスクリームにはラズベリー果汁を使用した。マカロンの味を追求し、マカロンの主原料であるアーモンドパウダーをアイスクリームにミックスしている。

◆ピーチメルバ

果肉入りピーチシャーベットとバニラアイスクリーム、ラズベリーソースの組み合わせ。

◆キウイ杏仁豆腐

甘く熟した果肉と種入りの本格キウイソルベに、まろやかな杏仁豆腐風味アイスを組み合わせた。

【31Club限定 ステッカープレゼント】

実施期間:5月8日〜無くなり次第終了

アプリ「31Club」会員限定で、期間中にダブルコーン･ダブルカップ(スモール･レギュラー)を購入ごとに、世界のスイーツフレーバーズのステッカーをプレゼントする。ステッカーの種類は「抹茶ベイクドチーズケーキ」「ホワイトティラミス」「ワンダフル キャラメル プレッツェル」「マカロン マカロン」「ピーチメルバ」「キウイ杏仁豆腐」の全6種で、ランダムに配布される。

〈5月9日「アイスクリームの日」記念キャンペーン〉

【ダブルを購入すると無料でワッフルコーンへ変更可能】

実施期間:5月9日〜11日

ダブルを購入すると、シュガーコーンから無料でワッフルコーンへ変更できる。イートイン限定。

【31Club会員限定 バラエティボックス全品100円OFFクーポン配信】

実施期間:5月9日〜17日

アプリ「31Club」会員限定で、好きなアイスクリームを持ち帰りできるバラエティボックスの100円OFFクーポンを配信する。

〈5月10日「母の日」企画〉

【メッセージカードとクッキーをプレゼント】

実施期間:5月9日〜10日

バラエティボックスまたはアイスクリームケーキを購入した人に、母の日のメッセージカードとクッキーをプレゼントする。数量限定のため、無くなり次第終了。

母の日 メッセージカードとクッキーをプレゼント

【31パティスリー限定ボックス】

実施期間:5月1日〜無くなり次第終了

アイスクリームとケーキが一緒に楽しめる「31パティスリー」(2,500円)がお花をモチーフにした限定ボックスで登場する。花をモチーフにしたさわやかなデザインで、表裏で異なる2色を用意した。数量限定のため、無くなり次第終了。

31パティスリー限定ボックス