“逸材の17歳”小森香乃、奇跡の瞬間を収録 純白ビキニや特技のバレエ姿を披露
集英社『週刊ヤングジャンプ』主催のコンテスト「制コレ24」で選ばれた逸材であり、俳優としても大きな期待を集める小森香乃（17）の1stイメージ作品『純白の17歳』（5月29日発売）が、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて独占先行配信されることが決定した。
【写真】カラダ柔らかい！バレエ姿を披露する小森香乃「純白の17歳」
小森は2008年8月6日生まれ、東京都出身。集英社『週刊ヤングジャンプ』主催のコンテスト「制コレ24」で選出され、グラビアを中心に活躍。近年は俳優としても活動の幅を広げており、女優育成プロジェクト「アクトレス・インキュベーション」14期メンバーとして舞台出演を重ねている。2025年10月公開予定の映画『ソーゾク』への出演を機に、本格的に俳優業にも進出する。
今作では、“まっしろすぎる17歳”をテーマに、少女らしいあどけなさと、大人へと近づいていく一瞬の輝きを映し出す。純白のビキニ姿や、麦わら帽子をかぶった無邪気なカットのほか、11年間続けてきた特技のバレエも披露している。
作品紹介では「大人になんてならないで！」というキャッチコピーも掲げられ、透明感あふれる魅力を前面に打ち出した内容に。成長途中だからこそ切り取れる表情や空気感が詰め込まれており、“奇跡の瞬間”を余すことなく収録した永久保存版に仕上がっている。
【写真】カラダ柔らかい！バレエ姿を披露する小森香乃「純白の17歳」
小森は2008年8月6日生まれ、東京都出身。集英社『週刊ヤングジャンプ』主催のコンテスト「制コレ24」で選出され、グラビアを中心に活躍。近年は俳優としても活動の幅を広げており、女優育成プロジェクト「アクトレス・インキュベーション」14期メンバーとして舞台出演を重ねている。2025年10月公開予定の映画『ソーゾク』への出演を機に、本格的に俳優業にも進出する。
作品紹介では「大人になんてならないで！」というキャッチコピーも掲げられ、透明感あふれる魅力を前面に打ち出した内容に。成長途中だからこそ切り取れる表情や空気感が詰め込まれており、“奇跡の瞬間”を余すことなく収録した永久保存版に仕上がっている。