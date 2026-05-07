トレンドをさりげなく取り入れた洗練スタイルが、たびたび注目を集めている秋篠宮家の次女、佳子さま。ご着用のアイテムが瞬く間に完売する“佳子さま売れ”現象も話題に。

【写真】スタイリッシュに革ジャンとデニムを合わせる、英国留学中の佳子さま。「5つの色」と「3つのポイント」のワンピースコーデも

ブルーを取り入れることで誠実さや知的な印象に

「各地でのご公務や行事に臨まれる際の装いのなかでも、とりわけ印象的なのがワンピーススタイル。鮮やかなカラーや繊細な総レース、華やぎを添えるドット柄など、多彩なデザインを取り入れながらも、気品を損なわない着こなしはとても素敵です」（ファッション誌編集者、以下同）

そんな佳子さまの定番ともいえるワンピにフォーカス。知性と柔らかさを兼ね備えた装いの魅力をキーワードとポイントでご紹介。

キーワード1・ブルー

佳子さまが特にお召しになる回数が多いのがブルー。「誠実さや爽やかさ、知的な印象を与えるカラーといわれています。ロイヤルブルーからパステルブルーまで、公務の場に合わせ、多様な青をまとわれています」

キーワード2・オレンジ

訪問先をパッと明るい空気へと変えてしまう、佳子さまのビタミンカラー・ファッション。「元気や活力を与える色として知られるオレンジは、国民との交流を大切にされる佳子さまの思いを代弁しているかのようです」

色や柄で印象もガラリと変わる

佳子さまのワンピースので特にお召しが多いカラーは、キーワード1と2のブルー、オレンジに加え、グリーン、ホワイトの4色。加えて刺繍やプリントなどがカラフルな花柄が、キーワードと言える。

キーワード3・グリーン

ミントグリーンやエメラルドグリーンなど、さまざまな緑の装いを披露される佳子さま。「清楚な雰囲気の中にも、ご自身の個性を生かした色使いが、ファッション感度の高い層からも注目されています」

キーワード4・白

今年は全身白でまとめる「オールホワイトコーデ」がトレンドとして人気。「佳子さまは純白ではなく、肌なじみのいいオフホワイトやアイボリーを主役にすることで、清潔感と華やかさを兼ね備えつつ、柔らかな印象に仕上げています」

キーワード5・花柄

咲き誇る花々のように、公務の場を彩る佳子さまの装い。「代名詞ともいえる、可憐さと品格を兼ね備えた佳子さま流の花柄ファッションは、訪問先の人々を和ませるだけでなく、私たちの洋服選びにもヒントを与えてくれます」

着回しをフレッシュな印象にする佳子さま流のポイント

お気に入りの一着を何度も大切にお召しになる姿や、親しみやすいブランドを自分らしく着こなす「サステナブルなファッション」が共感を呼んでいる佳子さま。「着こなしを変えることで、同じお召し物でも季節感やフォーマル度を調整されています。とくに3つの

ポイント1・ジャケットとのコーデで明るく上品な色合いに

“ワンピース+ジャケット”が佳子さまの定番スタイル。「シンプルな形のワンピースも、ジャケットの力で瞬時にフォーマル見えします」

ポイント2・小物の色で遊び心をプラス

バッグや靴などのも小物類。「佳子さまは小物を単なる付属品ではなく、コーデを完成させる重要なアクセントとして活用し、気品あるスタイルを築かれています」

ポイント3・ウエストマークでスタイルアップ

細めのベルトや共布のベルトをプラス。「視覚的に自然と重心を上げ、スタイルアップと同時に装いもフレッシュな印象に」