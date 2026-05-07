【ムービー・マスターピース 『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』 1/6スケールフィギュア ヨーダ】 2027年9月 発売予定 価格：41,000円

ホットトイズはフィギュア「【ムービー・マスターピース】 『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』 1/6スケールフィギュア ヨーダ」を2027年9月に発売する。価格は41,000円。

ヨーダは映画「スター・ウォーズ」シリーズで活躍するキャラクター。"史上最も強い力を持つジェダイ・マスターのひとり"である。初登場である「スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲」では主人公・ルークの前に正体不明の老人として登場、隠遁し、老いていながらも強力なフォースの使い手としてルークを導く。エピソード1～3では当時存在していたジェダイ評議会の長老として威厳のある姿を見せるだけでなく、ジェダイの騎士としてそのすさまじい実力も見せつける。

フィギュア「【ムービー・マスターピース】 『スター・ウォーズ エピソード3／シスの復讐』 1/6スケールフィギュア ヨーダ」は全高約14cm、23箇所以上が可動するハイエンドな1/6スケールのフィギュア。新規開発のヘッドは、異なる表情の2種が付属。どちらも眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更が可能だ。

特徴的な緑色の皮膚の質感や皺を再現すべく、ハンドペイントで塗装が施されている。縮れた白髪は、ファイバー素材を使用しリアルに表現。布製のローブ、中に着用しているチュニックや帯といった衣装は、質感やディテールにこだわり、細部に至るまで精巧な仕上がりとなっている。武器として、グリーンの光刃のライトセーバーが付属。USBによるLEDライトアップ機能を搭載したタイプと、単体で飾ることができる通常タイプの2種が付属する。

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