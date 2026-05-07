「優しいママの顔」久慈暁子、赤ちゃんを抱く姿に「お顔が美しすぎる」「出産して一段と美しく魅力的に」反響
元フジテレビアナウンサーの久慈暁子さんは5月6日、自身のInstagramを更新。赤ちゃんを抱いた姿を公開しました。
【写真】赤ちゃんを抱くほほ笑ましいショット
ファンからは「かわいい」「素敵なショットです」「出産して一段と美しく魅力的に綺麗になりましたね」「優しいママの顔だね」「お顔が美しすぎる」「女神か！？というくらいキレイ」「優しいお母さんのオーラが全開ですね〜」どの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】赤ちゃんを抱くほほ笑ましいショット
わが子を抱く姿を公開久慈さんは「久しぶりに外に出たら春から初夏の香りに変わっていて少しびっくり 小さなぬくもりに包まれる毎日です」とつづり、写真を2枚載せています。白いレースのワンピースを着た久慈さんが、生まれたばかりの赤ちゃんを優しく抱き締める姿です。親子ですてきな時間を過ごしていることが伝わってきます。
家族ショット公開4月13日の投稿で出産を報告した久慈さん。24日には夫でバスケットボール日本代表の渡邊雄太選手も含めた家族スリーショットも公開していました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)