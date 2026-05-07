7日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比38.3％増の848億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同44.0％増の625億円となっている。



個別ではｉシェアーズ オートメーション＆ロボット ＥＴＦ <2522> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> 、上場インデックス米国株式 <1547> 、上場インデックスファンドＳ＆Ｐ レバ２倍 <2239> など80銘柄が新高値。日経平均ベア２倍上場投信 <1360> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００インバース <2842> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> 、グローバルＸ バイオ＆メドテック－日本株式ＥＴＦ <2639> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ブルームバーグ・フランス国債 <2246> など20銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が7.44％高、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> が6.44％高、ＪＰＸスタートアップ急成長１００ <526A> が6.15％高、ＭＡＸＩＳ米国ＡＩインフラ株上場投信 <552A> が4.95％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＦＡＮＧ＋ゴールド <521A> が4.53％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は9.53％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は8.49％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は7.17％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は6.74％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ とうもろこし上場投資信託 <1696> は5.52％安と大幅に下落している。



日経平均株価が2304円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金367億1400万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金326億4100万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が72億5100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が39億6600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が33億8500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が25億9400万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が20億600万円の売買代金となっている。



株探ニュース