露出が多くて苦情の韓国美女インフルエンサーが一蹴「見なきゃいい」

2009年にComedy TV『オルチャン時代』で顔を知られるようになり、現在はオンラインショッピングモールのCEOとして活動しているインフルエンサーのホン・ヨンギが、自身の露出写真をめぐる一部ネットユーザーの指摘に率直な反応を見せた。

ホン・ヨンギは5月6日、自身のSNSを通じてファンと「何でも聞いてください」の時間を設け、さまざまな質問に答えた。この過程で、あるネットユーザーは「露出写真はいい加減控えてほしい。胸が見えすぎる写真を載せる理由は何なのか」と指摘した。

【写真】胸がほぼ丸見えなホン・ヨンギ

これに対しホン・ヨンギは、「見なければいいのに。見たいのかな」と返し、愉快に受け流した。

(画像=ホン・ヨンギInstagram)

続けて別のファンが「傷つかないで。みんな嫉妬しているからそう言うんだよ」と応援すると、ホン・ヨンギは「心配しないで。ああいうことで傷つく時期はもう過ぎた。それでもありがとう」と淡々とした反応を見せた。

普段から彼女はSNSを通じて、ビキニなどスタイルが際立つ写真を継続的に公開し、関心を集めてきた。ただし一部の投稿には、過度に刺激的なコメントが続き、議論となることもあった。

2009年のバラエティ番組『オルチャン時代』への出演から17年が経過したが、変わらぬ童顔美貌と徹底した自己管理、そして卓越したビジネスセンスを見せつける彼女から、今後も目が離せそうにない。