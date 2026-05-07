6日夜、名古屋市中区で「友人が刺された」などと通報があり、男性が顔から血を流しているのが見つかりました。警察が殺人未遂事件として捜査しています。

【写真を見る】「友人が刃物で刺された」栄3丁目で男性（18）が鼻や頬から血を流す… 命に別状なし 襲ったとみられる男2人が逃走中 上下黒い服を着用 警察が殺人未遂事件として捜査

（近くで働く人）

「言い合いというか、そんな感じになっていた。血が出ていた。タオルで顔を押さえている感じ」

警察によりますと、6日午後10時過ぎ、中区栄3丁目の駐車場で、「友人が刃物で刺された」などと110番通報がありました。

警察官が駆け付けると、18歳の男性が頬や鼻から血を流しているのが見つかりました。命に別状はないということです。

県警社への聞き取りや防犯カメラの映像などから、襲ったのは男2人とみられ、上下黒い服を着用していて、徒歩で逃げたということです。

警察は殺人未遂事件として、逃げた男2人の行方を追っています。