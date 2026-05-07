ＫＡＲＡのメンバーで女優の知英（３２）が６月５日に発売する写真集「知英サード写真集（仮）」のアザーカットを６日、スポーツ報知が独占入手した。

写真集は２０１６年６月以来、１０年ぶり３冊目。「この１０年、いろいろな経験をして頑張ってきた自分がいたので、また写真集を出せることが本当にうれしかった」と胸を弾ませた。

アザーカットでは、ぱっくり背中の開いた白いドレスから健康的に鍛えられた美背中を披露している。この１０年でピラティスなど新しいエクササイズを取り入れ、「ミスター」（１０年）でデビューした当初から注目を集め続けているスタイルの良さは健在だ。

ロケ地の沖縄は韓国出身の知英にとって、海外で初めて訪れた思い出の地。ＫＡＲＡの写真集も撮影し、２４年には趣味のフリーダイビングで訪れ、“海仲間”とも出会った場所のため「たくさんの思い出が詰まった特別な場所」と語る。今回の撮影でもフリーダイビングに挑戦。「海仲間と一緒に撮影できたのも特別でしたし、普段なかなか見せることのない姿を写真集の中で少しお目にかけられたのも印象に残っている」と充実した撮影になったようだ。