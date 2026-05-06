くりぃむしちゅー・上田晋也が司会を務めるテレビ朝日系「くりぃむクイズ ミラクル９」が６日放送された。

ダイアン・津田篤宏、櫻坂４６・勝又春らがクイズ解答者として出演。勝又は津田チームのメンバーとして、ここ一番の問題で正解するなど、超頭脳派アイドルらしい活躍を見せた。

番組中盤、「野菜を１種類だけ一生タダでもらえるなら？」というビンゴ形式の問題中、上田が「勝又さん、春に京大を卒業したんだね？」と突然のブッコミ。勝又は満面スマイルで、「卒業しました！！ありがとうございます」と頭を下げて、スタジオは拍手で包まれた。キャプテンの津田は知らなかった様子で、「京大？」と驚き顔を浮かべたが、勝又は高学歴ネタを続けることなくクイズに関するトークに切り替えた。

あまりにサラリとした京大卒業報告となったが、ＳＮＳでは祝福の嵐。「京大卒業おめでとう〜〜津田さんがびっくりしてる（笑）」「京大卒業カッケェー！！」「京大春ちゃんに驚く津田さんｗｗ」「ほんとにおめでとハルサン」などお祝いの言葉であふれた。