2万人の足を触った靴のプロが選ぶ「本当に買うべきニューバランス」5選。実際に“10年以上”履き続けているものも
こんにちは、シューフィッター佐藤靖青（旧・こまつ）です。靴の設計、リペア、フィッティングの経験と知識を生かし、革靴からスニーカーまで、知られざる靴のイロハをみなさまにお伝えしていこうと思います。
ちょっといいスニーカーを買ってみようと思った時に、必ず候補に挙がるニューバランス。ネット記事でもYouTubeでもこぞって紹介され、大谷翔平をはじめとした一流アスリートも契約を結んでいます。しかし初心者には、どれも見た目が同じで、価格差がわからないという方も多いでしょう。かつての私もそうでした。今回は、過去に私が履いてきた無数のモデルのなかでも、「今でも買えるライフスタイル向けモデル」に限定して、個人的なおすすめを5つ紹介します。
◆第5位 「Made in USA 1300」4万4000円
ニューバランス（以下、NB）といえば、「1300」を抜きに語れません。現行品は革靴より高い4万円超え。発売された1985年当時も日本価格で3万9000円で、著名人も愛用したことで知られています。「たかがスニーカー1足に、そこまでの価値があるのか？」と問われれば、あるのです。というのも、私が履いてきたNBのなかで、ぶっちぎりの長寿モデルだからです。
13〜14年履いている私物は、厳密にはオッシュマンズの別注品ですが、10年以上しっかり履けるスニーカーはなかなかないでしょう。履き心地のいいスニーカーの決まり文句である「雲の上を歩いているよう」という褒め言葉は、このモデルから始まりました。
とはいえ40年以上前のモデルなので、今ではそこまで突出した履き心地ではありません。それでも、長持ちすること、そして飽きないことを考えれば、買う価値はあります。ただし、買ったら週1回は履くことが必須。ソールがポリウレタンなので、歩いて内部の水分を逃がさないと加水分解を起こします。
◆第4位 「574」1万3970円
庶民が買いやすいNBといえば、「574」。カラーバリエーションの展開が早く、店頭では少し前のカラーが8000円台で買えることもあります。筆者が20代後半ではじめて買った“ファーストNB”もこれでした。突出して何かがすごいわけではありませんが、歩くための靴の基礎がすべて詰め込まれているので、2年くらいで履き倒すならこれで十分です。
設計自体はこちらも40年近く前のものなので、現代のハイテクシューズには負けます。とはいえ、別に走るわけでもなく、日常生活のなかで使うのなら何も不便なことはありません。私も過去に、色違い・素材違いで3足買いました。
◆第3位 「Made in USA 993」4万2900円
2009年に発売されたモデルの復刻版である「993」。当時は2万3000円でしたが、高くなってしまいました……。私も2009年に買って、7〜8年は履いていたと思います。当時はガチンコのハイテクスニーカーだったので、あらゆるスニーカーのなかでも最高レベルの履き心地・歩き心地でした。かかとまわりから足首まわりにかけての完璧なフィット感と、つま先の複雑な骨格のどこにも当たらない設計の精密さは半端ではありません。
ハイテクとレトロのいいとこ取りなので、履き心地とおしゃれの両方を求める方にはおすすめです。唯一残念なのが、アッパーの一部に合皮が使われていて、ソールより先にそこから加水分解してしまうこと。私が泣く泣く手放したのも、それが原因でした。ということで第3位です。
◆第2位 「U2010V1」2万2000円
こちらは最新版のNB「U2010V1」。といっても、運動用ではなく、「生活のなかで好きに使ってください」というタイプのモデルです。スニーカー＝運動という概念をひっくり返したコンセプトが気に入って、先日購入しましたが、使い勝手がすこぶるいい。
ちょっといいスニーカーを買ってみようと思った時に、必ず候補に挙がるニューバランス。ネット記事でもYouTubeでもこぞって紹介され、大谷翔平をはじめとした一流アスリートも契約を結んでいます。しかし初心者には、どれも見た目が同じで、価格差がわからないという方も多いでしょう。かつての私もそうでした。今回は、過去に私が履いてきた無数のモデルのなかでも、「今でも買えるライフスタイル向けモデル」に限定して、個人的なおすすめを5つ紹介します。
ニューバランス（以下、NB）といえば、「1300」を抜きに語れません。現行品は革靴より高い4万円超え。発売された1985年当時も日本価格で3万9000円で、著名人も愛用したことで知られています。「たかがスニーカー1足に、そこまでの価値があるのか？」と問われれば、あるのです。というのも、私が履いてきたNBのなかで、ぶっちぎりの長寿モデルだからです。
13〜14年履いている私物は、厳密にはオッシュマンズの別注品ですが、10年以上しっかり履けるスニーカーはなかなかないでしょう。履き心地のいいスニーカーの決まり文句である「雲の上を歩いているよう」という褒め言葉は、このモデルから始まりました。
とはいえ40年以上前のモデルなので、今ではそこまで突出した履き心地ではありません。それでも、長持ちすること、そして飽きないことを考えれば、買う価値はあります。ただし、買ったら週1回は履くことが必須。ソールがポリウレタンなので、歩いて内部の水分を逃がさないと加水分解を起こします。
◆第4位 「574」1万3970円
庶民が買いやすいNBといえば、「574」。カラーバリエーションの展開が早く、店頭では少し前のカラーが8000円台で買えることもあります。筆者が20代後半ではじめて買った“ファーストNB”もこれでした。突出して何かがすごいわけではありませんが、歩くための靴の基礎がすべて詰め込まれているので、2年くらいで履き倒すならこれで十分です。
設計自体はこちらも40年近く前のものなので、現代のハイテクシューズには負けます。とはいえ、別に走るわけでもなく、日常生活のなかで使うのなら何も不便なことはありません。私も過去に、色違い・素材違いで3足買いました。
◆第3位 「Made in USA 993」4万2900円
2009年に発売されたモデルの復刻版である「993」。当時は2万3000円でしたが、高くなってしまいました……。私も2009年に買って、7〜8年は履いていたと思います。当時はガチンコのハイテクスニーカーだったので、あらゆるスニーカーのなかでも最高レベルの履き心地・歩き心地でした。かかとまわりから足首まわりにかけての完璧なフィット感と、つま先の複雑な骨格のどこにも当たらない設計の精密さは半端ではありません。
ハイテクとレトロのいいとこ取りなので、履き心地とおしゃれの両方を求める方にはおすすめです。唯一残念なのが、アッパーの一部に合皮が使われていて、ソールより先にそこから加水分解してしまうこと。私が泣く泣く手放したのも、それが原因でした。ということで第3位です。
◆第2位 「U2010V1」2万2000円
こちらは最新版のNB「U2010V1」。といっても、運動用ではなく、「生活のなかで好きに使ってください」というタイプのモデルです。スニーカー＝運動という概念をひっくり返したコンセプトが気に入って、先日購入しましたが、使い勝手がすこぶるいい。