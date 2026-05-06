2児の父・元テレ朝アナ、息子とのGW満喫ショット公開「イケメン親子」「2人とも顔小さい」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】元テレビ朝日アナウンサーの富川悠太が5月5日、自身のInstagramを更新。息子との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳元テレ朝アナ「オーラ溢れてる」イケメン息子とのラーメン堪能ショット
富川は「僕のGW」と題し、次男と過ごすゴールデンウィークの様子を投稿。「今日も息子とご飯 一緒に大好きなラーメンを啜りました」とつづり、次男と博多ラーメンを楽しむ仲睦まじい親子ショットを披露した。
さらに「もちろん替え玉も 調子に乗って炒飯と餃子まで食べてしまいました」と明かし、「この歳になっても 体育会系の息子よりたくさん食べてしまう僕…気をつけなきゃいけませんね 笑」とユーモラスにコメント。「でも嬉しい数日間でした」と、親子で過ごした時間を振り返っている。
この投稿には「イケメン親子」「素敵なゴールデンウィーク」「2人とも顔小さい」「オーラ溢れてる」「めちゃくちゃ楽しそう」「良いお父さんすぎる」「息子への愛があふれてる」といった反響が寄せられている。
富川は1999年にテレビ朝日に入社。2022年3月をもって同社を退社した。プライベートでは、2006年に一般女性と結婚。長男でモデルの富川立夢は2023年に行われた「第36回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」のファイナリストである。（modelpress編集部）
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【写真】49歳元テレ朝アナ「オーラ溢れてる」イケメン息子とのラーメン堪能ショット
◆富川悠太、次男と過ごすゴールデンウィーク
富川は「僕のGW」と題し、次男と過ごすゴールデンウィークの様子を投稿。「今日も息子とご飯 一緒に大好きなラーメンを啜りました」とつづり、次男と博多ラーメンを楽しむ仲睦まじい親子ショットを披露した。
◆富川悠太の投稿に反響
この投稿には「イケメン親子」「素敵なゴールデンウィーク」「2人とも顔小さい」「オーラ溢れてる」「めちゃくちゃ楽しそう」「良いお父さんすぎる」「息子への愛があふれてる」といった反響が寄せられている。
富川は1999年にテレビ朝日に入社。2022年3月をもって同社を退社した。プライベートでは、2006年に一般女性と結婚。長男でモデルの富川立夢は2023年に行われた「第36回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」のファイナリストである。（modelpress編集部）
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