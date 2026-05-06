「勉強ができるからほめるのではなく、ほめることで自己肯定感が上がり、子どもは勉強が好きになる」――進研ゼミの「赤ペン先生」全国代表である佐村俊恵さんは、こうした信念を持って、多くの子どもたちと接してきた。赤ペン先生の間で伝わる「ほめノウハウ」を使いながら、20年以上にわたり、のべ8万枚以上の答案を見続けてきたという。

この記事では、著書『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』の発刊を記念して、佐村さんに話を聞いた。

（構成／藤田美菜子、ダイヤモンド社書籍編集局）

「ほめる」のハードルを上げすぎていませんか？

――ほめれば子どもは伸びるとわかってはいても、肝心の「ほめるところ」が見つからない……という親は多いのではないでしょうか。

佐村俊恵氏（以下、佐村） そうおっしゃるかたは、「ほめる」のハードルが高めなのだと思います。「全体として良くできている」ことが、「ほめる」の条件になっているのではないでしょうか。

そんなかたにぜひ使っていただきたいのが「ここがいいね！」というひと言です。全体ではなく、ピンポイントで良い部分を見つけて光を当てるイメージですね。大切なのは、子ども自身もまだ気づいていないような「できていること」を、大人が言葉にして教えてあげることです。

――具体的には、どのようなポイントに注目するのでしょう？

たとえば、低学年の子の字って、どうしても弱々しかったり、ぐにゃっとしているので、手放しで「上手」とはほめられない……と感じることが多いと思います。

ですが、細部をよく見てみると、「りんご」と「すいか」の「り」と「い」をきちんと書き分けられていたり、「しょっき」の「ょ」や「っ」を、きちんとマス目の右上に書けていたりします。これって、字を覚えたての子どもたちの立場になってみれば、かなりすごいことだと思いませんか？

――たしかに、これまではできなかったことができるようになったというのは、それだけですごいことですよね。

漢字を習い始めたばかりの1年生だと、「とめ」や「はね」をきちんと書けるのも本当にすごいことだと思います。

一方で、漢字のとめやはねって、子どもがきちんと書けるようになっても、まわりの大人もなかなか気づきにくい。デジタル時代になって、手書きの文字を書く機会自体も減っていますしね。

だからこそ、そういった細部に気づいて、ちゃんと言葉にしてあげることの価値は大きいと思います。

「評価者」ではなく、「当事者」の目線で見る

――そもそも、どうして親は「できたこと」より「できていないところ」ばかりに目が行ってしまうんでしょうか。

佐村 それはたぶん、子どもを「評価者」の目線で見てしまっているからです。評価者の目で見ると、どうしても粗ばかりが目につきやすくなります。

一方、私たち赤ペン先生は、子どもたちの答案を見るときに、いつも「当事者」の目線でいるように心がけています。

1問1問、1マス1マス、まるで自分もその子と一緒に解いているような気持ちで答案に向き合うんですね。すると不思議なもので、自然と「ここはちゃんと（漢字の）はねが書けているじゃない！」とか、「作文で比喩表現が使えるようになっている！」など、細かい「できたこと」のほうに目が行くようになります。

――「当事者」の目線になるには、何かコツがあるんでしょうか？

佐村 おうちのかたも、お子さんが解いたプリントを実際にご自身で解いてみるといいですね。私自身も、折に触れて自分で赤ペンの問題を解いてみることがあります。とくに高学年の記述問題はけっこう高度なものも多くて、自分で解いてから解答・解説を見ると、「こういう表現で説明すればよかったのか」と気づかされることがたくさんあります。

そうやって自分で一度通ったうえで子どもたちの答案を見ると、答えた子の気持ちにぐっと寄り添えるようになるんですよ。「この子はこう考えたんだ」「この言葉を選んだんだ」って。すると、間違えた部分よりも、ちゃんとできている部分に自然と目が行くようになると思います。

その小さな発見を、そのまま言葉にして子どもに伝えてあげましょう。それが「ピンポイントで良い部分を見つけてほめる」コツです。

（本記事は、佐村俊恵著・ベネッセ「進研ゼミ」監修『57年間、9200万人の子どもを励まし続けた 赤ペン先生のほめ方』をもとに作成しました。）