34歳の美人経営者が“漢気溢れる”ハイスペック男性との婚活について、「反町隆史と松嶋菜々子だと思って歩いてる」と有頂天な様子を語り、スタジオからツッコミを受ける場面があった。

【映像】反町隆史と松嶋菜々子のような2人の姿

5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回、あやかが同棲中のショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円）との婚約を継続するかどうかの決断を下す場面が公開された。あやかは他の男性との「KEEPデート」を経て、再びショウゴの元へ戻り、無事に婚約継続を選択。「結婚相手として見た時に、手放せないものを持ってるのかもしれない。気持ちの強さもそうだし、言葉の強さもそうだし」と語っていた。

さらに、あやかは「かっこいいなあって思っちゃってる。どうしよう、調子乗っちゃうよね（笑）」とすっかり惚れ込んでいる様子を見せると、「いつも私の中では反町隆史と松嶋菜々子だと思って歩いてます（笑）」と、誰もが羨むビッグカップルに自身たちを例えて有頂天な本音を告白。これにはスタジオからも「あなたも調子乗ってますよね」と鋭いツッコミが入り、笑いを誘っていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）