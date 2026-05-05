戸田恵梨香、友人と素の関西弁トークに反響「新鮮でした」「ええなぁ」
俳優・戸田恵梨香（37）が、俳優・徳永えり（37）のYouTubeチャンネル「徳永えりの日常」に出演し、関西弁トークが話題を集めている。
【動画】戸田恵梨香、徳永えりと関西弁トーク
5日までに公開された動画で、徳永は「顔も髪もボロボロ」状態でカメラの前に登場。『地獄に落ちるわよ』を観終わった直後で「あまりにも食らってしまって、ちょっと立て直せない」としみじみ語った。
主演の戸田恵梨香（37）とは事務所の同期で、デビュー作も同じ。「女優・戸田恵梨香ってとんでもなくすごい」「それじゃ済まされなかったですね」と感嘆し、「彼女と話をしていても恥ずかしくない人間でありたいって思うんです。同期が恵梨香であることは私の誇りですね」と涙ぐむ場面もあった。
そして、おまけとして戸田と通話。徳永は「今、あなたの声聞くのが怖いのよ」「すり減らへんかった？気持ち」など、気心知れたトーク。戸田は「まったくすり減らへんかった」と関西弁で答えた。
徳永が「60代（のメイク）がなんでこんなにしっくりくるんやろう？」「あれどうやったら出せるわけ？」と聞くと、戸田は「わからへん、わからへん、全然」と反応。最後は「ほなね」と電話を切った。
徳永は大阪、戸田は兵庫出身。ファンからは「関西弁トークが新鮮でした」「二人とも関西なん。関西弁ええなぁ」など、多数のコメントが寄せられている。
【動画】戸田恵梨香、徳永えりと関西弁トーク
5日までに公開された動画で、徳永は「顔も髪もボロボロ」状態でカメラの前に登場。『地獄に落ちるわよ』を観終わった直後で「あまりにも食らってしまって、ちょっと立て直せない」としみじみ語った。
主演の戸田恵梨香（37）とは事務所の同期で、デビュー作も同じ。「女優・戸田恵梨香ってとんでもなくすごい」「それじゃ済まされなかったですね」と感嘆し、「彼女と話をしていても恥ずかしくない人間でありたいって思うんです。同期が恵梨香であることは私の誇りですね」と涙ぐむ場面もあった。
徳永が「60代（のメイク）がなんでこんなにしっくりくるんやろう？」「あれどうやったら出せるわけ？」と聞くと、戸田は「わからへん、わからへん、全然」と反応。最後は「ほなね」と電話を切った。
徳永は大阪、戸田は兵庫出身。ファンからは「関西弁トークが新鮮でした」「二人とも関西なん。関西弁ええなぁ」など、多数のコメントが寄せられている。