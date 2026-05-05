【ブンデスリーガ】バイエルン 3−3 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】伊藤洋輝、ゴールを生む“隠れた神ムーブ”

バイエルンに所属する日本代表DF伊藤洋輝が、一時同点となるゴールを“アシスト”した。味方のシュートコースを開けるために見せた“地味うまプレー”に称賛の声が集まっている。

伊藤は、日本時間5月2日に行われたブンデスリーガ第32節のハイデンハイム戦に左サイドバックとして先発出場。チームはすでにブンデスリーガ優勝を決めており、ミッドウィークにはUEFAチャンピオンズリーグ準決勝セカンドレグのパリ・サンジェルマン戦を控えるため、最下位チームとの一戦に大幅なターンオーバーで臨んだ。

前半は1ー2のビハインドで終えたバイエルンだったが、57分にセットプレーから同点に追いつく。右CKを獲得すると、MFミカエル・オリーセのインスイングのボールがゴール前に入っていき、これにMFレオン・ゴレツカが飛び込んで右足で合わせてゴールネットを揺らした。

このプレーで、伊藤はハイデンハイムのGKダイアント・ラメイの動きを制限するポジションを取る。ボールが蹴られたタイミングで、伊藤を押し除けるようにFWブドゥ・ジヴジヴァーゼがブロックに入ると、日本代表DFは絶妙な力加減でジヴジヴァーゼの腕を引き、スペースを作る。そこにゴレツカが飛び込んで押し込んだゴールだった。この日2点目を奪ったゴレツカはコーナーフラッグへ走り、渾身のガッツポーズ。そこに伊藤らチームメートも駆け寄り、歓喜の輪が広がった

ABEMAで解説を務めた坪井慶介氏は「オリーセから質の高いボールが入ってきた。それに対して、伊藤がブロックまではしていませんが、あそこに立ったことで、ラメイの出るスペースを消しました。密集を作りながらもうまく動いていましたね」と伊藤のポジショニングを絶賛。するとABEMAのコメント欄も「実質伊藤」「伊藤めっちゃ喜んでる」「上手いな」「いい動き」「伊藤の笑顔がいいね」「伊藤の神プレーだなこれは」と称賛している。

バイエルンはその後に再びリードを許したものの、後半アディショナルタイムに同点ゴールを挙げて、辛くも引き分けに持ち込んでいる。（ABEMA／ブンデスリーガ）