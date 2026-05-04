現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第十七回「小谷落城」が放送に。

＜この大河の最重要場面＞平伏する大名を前に微塵の笑みもない秀吉・秀長…不穏を予感させる『豊臣兄弟！』冒頭シーンがコチラ

その最後に流れた第十八回「羽柴兄弟！」の予告が話題になっています。

＊以下第十七回のネタバレを含みます。

＜第十七回のあらすじ＞

武田信玄（高嶋政伸 ＊高ははしごだか）が対織田の兵を挙げて遠江へ侵攻、三方ヶ原で迎え撃った家康（松下洸平）は大敗する。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

義昭（尾上右近）も京で挙兵し、信長（小栗旬）は絶体絶命と思われたが、なぜか急に武田軍が撤退。

後ろ盾をなくした義昭は…。

危機を脱した信長は浅井・朝倉攻めを再開、進退極まった長政（中島歩）は小谷城に籠城する。

小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）は、何とか市（宮崎あおい ＊崎はたつさき）らを救い出そうとするが…

次回予告

＊以下、NHK公式Youtubeに流れた次回予告より

新たな城を構え、天守から晴れやかな面持ちで景色を見渡す秀吉と小一郎。

秀吉は小一郎の肩に手を回し、小一郎もまた希望に満ちた表情で身を乗り出す。

ふたりは、出世を感じさせる上等な着物をまとっている。

「家臣になりたい」

鋭いまなざしでそう申し出る大男は、藤堂高虎だ。

その気迫に、小一郎も思わず面食らう。

集え！羽柴の旗のもとへ

羽柴の旗が掲げられた広場には、多くの男たちが集う。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

その間を悠然と闊歩する秀吉。

「わが家臣になりたくば、存分に腕のほどを示されよ」

画面には「集え！羽柴の旗のもとへ」の文字。

名を連ねるのは、石田三成、平野長泰、片桐且元。

座学の場では、三成が「二十」と書した紙を掲げ、才能をのぞかせる。

一方、先頭で駆け抜ける高虎の姿。また別の場面では勇ましく棒を振り回し、武の資質を見せつける。

「人を助けることができる男」

一方で、やさしく微笑む寧々の姿が。

場面は変わり、慶は険しい表情で誰かと対話している。

若者たちの資質を静かに見定めるような秀吉と小一郎。

小一郎の「いざというとき、人を助けることができる男じゃ」という声が響く。

秀吉に何かを助言する半兵衛。

信長の表情の意味とは

障子の向こうから伸びる女性の手が、扇子をパチンと閉じる。

広間では、多くの大人に囲まれながら、幼女が胸に手を当て、まっすぐに言い放つ。

「茶々は、そんな弱虫ではありません」

その言葉に呼応するかのように、映し出される信長。

気まずそうに視線をそらし、眉間にしわを寄せる。

複雑そうな表情をにじませながら、何かを言おうと口を開きかけて…。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。